Perché è importante usare una VPN per gli acquisti online di Natale

Dicembre è il mese per eccellenza degli acquisti online per il Natale. Sono milioni gli italiani che scelgono di comprare i loro regali per le festività di fine anno sul web, grazie anche alle tante offerte disponibili in questo periodo. C'è però un problema: queste sono anche le settimane dove le truffe dei cybercriminali aumentano in maniera esponenziale.

Spesso e volentieri sono presi di mira proprio i siti di e-commerce, con l'obiettivo di sottrarre denaro dalle carte di pagamento utilizzate dagli utenti per i loro acquisti. Per difendersi, la soluzione migliore è attivare una VPN, il servizio di rete privata virtuale che nasconde le proprie attività sul web a chiunque. Una delle migliori è NordVPN, in questi giorni in offerta a partire da 2,99 euro al mese con 3 mesi extra gratis e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come NordVPN difende l'utente durante gli acquisti online

La VPN di NordVPN assicura ai suoi utenti una navigazione in completo anonimato. Nessuno, né hacker né aziende né governi, hanno modo di tracciare le attività svolte sul web dai suoi utenti. Di conseguenza, per i cybercriminali è molto più difficile, se non impossibile, inventarsi un attacco.

Di recente poi, il piano Ultimate del servizio sviluppato da Nord Security ha integrato la cosiddetta assicurazione Cyber, che offre una copertura di 5.000 euro in difesa delle truffe informatiche e delle frodi collegate direttamente agli acquisti completati sui siti di e-commerce. Ciò può tornare molto utile soprattutto in questo periodo, quando le frodi sono all'ordine del giorno.

I piani di due anni di NordVPN sono in sconto del 74% grazie alla proroga dell'offerta del Cyber Monday. Su tutti i piani vi sono inoltre 3 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.