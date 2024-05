Percepisci i tuoi nemici e agisci prima di loro in multiplayer con le cuffie da gaming Corsair in MEGA SCONTO

Corsair è un'azienda molto rilevante nell'ambito gaming e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto in formato XL del 27% sulle cuffie da gaming targate proprio Corsair che vengono vendute a 69,99€.

Esperienza di gioco immersiva e senza compromessi con le cuffie da gaming Corsair. Grazie alla connessione Wireless a bassa latenza tramite banda da 2,4 GHz o via Bluetooth, godrai di un audio di alta qualità senza i fastidi dei cavi. Con una portata Bluetooth fino a 15 m e il supporto per dispositivi mobili, potrai vivere l'azione con una libertà senza pari.

La struttura leggera e confortevole delle cuffie, con un peso di soli 266 g, assicura sessioni di gioco prolungate senza affaticamento. I padiglioni in memory foam rivestiti con una morbida superficie in ecopelle e l'archetto regolabile offrono un comfort ottimale per ore di gioco senza interruzioni.

L'audio di gioco è eccezionale grazie ai driver audio in neodimio da 50 mm di alta qualità e alla sintonizzazione personalizzata. Ogni singolo dettaglio del campo di battaglia viene catturato con nitidezza grazie all'accuratezza audio garantita. Inoltre, le cuffie includono il supporto per la tecnologia Tempest 3D AudioTech su PS5 e quattro profili integrati di equalizzazione per un audio ottimizzato.

Il microfono omnidirezionale con funzione flip-to-mute acquisisce con precisione le tue comunicazioni vocali. I pratici controlli audio su padiglione permettono una regolazione istantanea senza interrompere le partite, consentendo una gestione immediata del sidetone e dell'equalizzazione per un'esperienza audio personalizzata.

