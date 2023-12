Per Natale regalati Sky TV e Netflix in offerta a 19,90 euro al mese

Regalati un Natale ricco di intrattenimento: Sky TV e Netflix sono ora disponibili insieme su Sky Q a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 30 euro. Un'offerta da non perdere per goderti l'ampia gamma di contenuti di entrambe le piattaforme in un unico comodo pacchetto.

Cosa puoi vedere con Sky TV e Netflix

Da show e serie TV a documentari, news e produzioni Sky Original, Sky TV offre un'esperienza di visione completa e coinvolgente. Goditi un'ampia selezione di serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità. Gli show di Sky sono perfetti per l'intrattenimento di tutta la famiglia, garantendo momenti divertenti e coinvolgenti.

Esplora una ricca proposta di documentari che spaziano dai segreti della natura al mondo animale, dalla storia all'attualità e alla scienza. Sky TV ti offre una varietà di contenuti che soddisferanno ogni tua curiosità e interesse.

Con Netflix incluso nel pacchetto Intrattenimento Plus, hai accesso a tutti i contenuti e alle funzionalità di Netflix. Serie TV, film, documentari e programmi per bambini sono a tua disposizione, regalandoti ore di intrattenimento senza fine.

Puoi mantenere il tuo account Netflix esistente o crearne uno nuovo per godere di Netflix su Sky Q e su tutti i tuoi dispositivi. Grazie al piano Base in HD 720p, potrai guardare i tuoi contenuti preferiti su uno schermo alla volta, senza fastidiose interruzioni pubblicitarie.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità di rendere il tuo Natale ancora più speciale. Abbonati ora al pacchetto Intrattenimento Plus e regalati Sky TV e Netflix a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi. L'intrattenimento di qualità è a portata di clic.

