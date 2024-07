Per il tuo fai-da-te: TRAPANO A PERCUSSIONE con 29 accessori inclusi a prezzo REGALO!

In casa non deve mai mancare... il pane, pensi? Ma no, stiamo parlando di un ottimo Trapano a Percussione per svolgere tutti i lavori più interessanti e utili!

Oggi ti proponiamo il Trapano a Percussione VirtuDrill, che grazie ad uno strepitoso coupon del 40% di sconto (che dovrai ricordarti di flaggare in pagina prima del check-out), potrai averlo a soli 47,99€! Esatto, hai capito benissimo: dal prezzo originale di 80€ a soli 47,99€, inclusi 29 accessori per i lavori più disparati e anche la sua comoda valigetta.

Potenza e prestazioni superiori per ogni tuo progetto

VirtuDrill, con la sua potenza di 21V, offre prestazioni senza pari sia per i lavori più leggeri che per quelli più impegnativi. Con una coppia massima di 45Nm, questo trapano avvitatore è in grado di affrontare materiali duri come il cemento e il metallo, rendendolo perfetto per una vasta gamma di applicazioni domestiche e professionali. Il set include due batterie da 2.0Ah, garantendo una durata prolungata e la possibilità di continuare a lavorare senza interruzioni. Le batterie si ricaricano rapidamente, così non dovrai mai preoccuparti di restare a metà di un progetto. Questo è particolarmente utile per chi ama dedicarsi al fai da te nel tempo libero e vuole massimizzare ogni momento disponibile.

Uno degli aspetti più apprezzati di VirtuDrill è la luce LED integrata, che illumina l'area di lavoro permettendoti di lavorare con precisione anche in condizioni di scarsa illuminazione. Che tu stia lavorando in un angolo buio del garage o sotto un mobile, avrai sempre una visibilità perfetta.

Insomma, non ti resta che flaggare il coupon del 40% di sconto e inserirlo nel carrello per avere il Trapano a Percussione VirtuDrill a soli 47,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.