Per i tuoi acquisti sicuri c'è Carta Veritas: richiedila in 5 minuti

Se sei alla ricerca di un modo semplice, sicuro ed efficiente per gestire le tue finanze personali, la Carta Veritas (Mastercard) è la soluzione ideale che fa al caso tuo. Iscriviti online e in meno di 5 minuti per accedere a un mondo di vantaggi.

Personalizzazione e vantaggi finanziari

Con la Carta Veritas, hai accesso a un limite di spesa fino a 120.000 euro, che ti offre la flessibilità di gestire le tue finanze come meglio preferisci. Scegli tra le opzioni Mastercard Gold o Black per adattare la tua carta alle tue esigenze di spesa.

Carta Veritas non è collegata al tuo conto bancario, perciò le tue transazioni rimarranno sempre private, sicure e discrete. La tua carta può essere personalizzata inoltre con un testo a tua scelta, mentre la ricarica può essere effettuata tramite bonifico, un'altra carta o contanti.

Dal momento che appartiene al circuito Mastercard, Carta Veritas è accettata in milioni di esercizi commerciali e sportelli bancomat in tutto il mondo.

Richiederla online è semplicissimo:

Inserisci le tue informazioni: compila il modulo di iscrizione online con le informazioni richieste Personalizza la tua Carta (opzionale): aggiungi un tocco personale alla tua carta con un testo personalizzato Ricevi la tua Carta Mastercard: scegli la formula che meglio si adatta alle tue esigenze e ricevi la tua carta comodamente a casa tua

Per ottenere la tua Carta Veritas Mastercard, basta avere più di 18 anni e risiedere in un paese dell'Unione Europea o dell'Associazione Europea di Libero Scambio (AELE).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.