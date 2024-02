PEPE, WEN e WIF crollano mentre arrivano alternative valide sul mercato

Un fattore che gli investitori considerano quando investono in una criptovaluta token è la sua capacità di resistere alla pressione sul mercato. Sebbene Pepe (PEPE), Wen (WEN) e Dogwifhat (WIF) siano monete molto conosciute nel settore, il calo generale del mercato ha impedito loro di brillare come al solito. Al contrario, una valida alternativa, NuggetRush (NUGX), sta prosperando sul mercato. Ancora in fase di prevendita, NUGX ha riscosso un notevole successo: gli investitori si sono precipitati sulla piattaforma e hanno acquistato il token in massa.

NuggetRush offre un'esperienza di gioco coinvolgente, paga i giocatori con preziosi oggetti di gioco e aiuta a migliorare la vita dei minatori artigianali nelle nazioni in via di sviluppo. Questa nuova criptovaluta DeFi fonde GameFi e avventura, trasportandoti al centro di una corsa all'oro virtuale. Gli esperti prevedono un'impennata per il token NUGX quest'anno.

Questo articolo analizza NuggetRush come valida alternativa a Pepe, Wen e Dogwifhat.

NuggetRush (NUGX): collaborazione con i fornitori d'oro la rende una scelta interessante

NuggetRush, una nuova meme coin, emerge come una valida alternativa sul mercato delle criptovalute combinando l'estrazione dell'oro, le criptovalute e l'estrazione artigianale tradizionale nel suo gioco di guadagno. Costruito sulla blockchain di Ethereum, ampiamente utilizzata, questa nuova criptovaluta DeFi garantisce agli utenti un ampio accesso all'ecosistema. Offre un'esperienza accattivante che fonde l'emozione dell'esplorazione, il processo decisionale strategico e il potenziale di ricompense tangibili. L'eterogeneo gruppo funge sia da personaggi di gioco che da meme da collezione.

Il fulcro del gioco di NUGX è la supervisione della tua impresa mineraria, a partire da un modesto appezzamento di terreno e dalle attrezzature essenziali. I giocatori esplorano un ambiente virtuale intricato e cercano aree ricche di potenziale minerario. Individuano i siti di scavo più promettenti utilizzando indagini geofisiche, campionamenti del terreno e metodi di prospezione tradizionali. Inoltre, i giocatori intraprendono varie attività, dallo scavo di pozzi alla creazione di tunnel, al funzionamento di macchinari per l'estrazione di minerali e alla messa in sicurezza di asset di valore.

Il gioco cerca di diventare una community autosufficiente e generatrice di reddito. Stabilisce partnership con fornitori di oro in grado di consegnare le vincite di RUSHGEM direttamente alla destinazione scelta dal minatore. Questa caratteristica distintiva introduce un aspetto tangibile e apprezzato per questo migliore investimento in criptovalute, elevando le ricompense a un livello davvero prezioso e memorabile.

Pepe (PEPE): la pressione di vendita porta al calo del token

Pepe ha avuto un inizio promettente, guadagnando circa il 2700% in sole due settimane dal lancio, ma non ha mantenuto questo slancio negli ultimi mesi. La meme coin ha raggiunto il suo prezzo massimo di 0,000001737 $ il 9 dicembre dello scorso anno, ma in seguito è scesa del 45,9%. Secondo gli analisti, il calo di PEPE è stato causato dalla vendita significativa dei token da parte di alcuni dei suoi maggiori investitori, noti come whale nella community delle criptovalute.

Spot On Chain, uno strumento web e mobile di analisi della chain, ha rivelato che queste whale hanno acquistato i token PEPE a 0,00000054 $ all'inizio dello scorso anno e li hanno recentemente venduti a 0,0000010 $, scambiando 1,73 bilioni di PEPE per 742,6 ETH. Questo ha fatto crollare il prezzo del token. Molti investitori sono ora cauti nell'investire in Pepe e stanno cercando alternative promettenti come NuggetRush.

Dogwifhat (WIF): in calo nonostante il rialzo iniziale dopo il lancio del token da parte di Binance Futures

Binance Futures, un ramo di Binance Exchange, ha annunciato il lancio di Dogwifhat Futures per ampliare le alternative di trading e migliorare l'esperienza di trading degli utenti. Secondo la notizia, Binance ha iniziato a negoziare futures per la coppia WIF/USDT il 18 gennaio 2024. In un primo momento, il lancio ha provocato un'impennata del 17% del prezzo di WIF, che è passato da 0,35 $ a 0,41 $ nel giro di 24 ore.

Successivamente, Dogwifhat ha iniziato a diminuire a causa della pressione sul mercato. Nel giro di due settimane, il prezzo di WIF è diminuito del 39%, passando da 0,41 $ a 0,25 $. Nonostante gli investitori fossero ottimisti sul lancio dei futures per WIF, questa nuova moneta meme, NuggetRush, ha conquistato le luci della ribalta come investimento alternativo per gli investitori.

Wen (WEN): crollo nonostante il 27% di token in circolazione alla fine della promozione di Airdrop

Il lancio della meme coin di Solana Wen è stato di recente una delle più grandi notizie tra le criptovalute. Nonostante ciò, l'airdrop è terminato e centinaia di miliardi di token non reclamati sono stati distrutti, riducendo in modo significativo l'offerta di WEN. Quando il periodo di richiesta è scaduto, i possessori di Wen che hanno richiesto o acquistato i token sugli exchange hanno iniziato a scaricarli in gran numero, facendo crollare il prezzo.

Secondo i dati di Coinstats, il prezzo dei token Wen è sceso del 22% in un'ora, e il calo più significativo si è verificato nei minuti successivi all'incendio di oltre 271 miliardi di token da parte dei creatori del progetto, per un valore di 35 milioni di dollari. Si tratta di oltre il 27% dell'offerta totale di token, o circa il 39% dell'assegnazione totale dell'airdrop, che non è stata reclamata prima della scadenza.

Conclusione

Mentre PEPE, WIF e WEN stanno vivendo un periodo di profonda volatilità, NUGX è in piena crescita. Anche se questo token deve ancora essere lanciato, molti analisti hanno suggerito che si tratta del migliore investimento in criptovalute in grado di resistere alle oscillazioni sul mercato. Stai cercando un progetto di criptovaluta che possa sopravvivere alle oscillazioni del mercato? Unisciti a NuggetRush oggi stesso e partecipa alla rivoluzione di GameFi. Visita il sito web per acquistare il token NUGX e inizia il tuo viaggio verso un profitto sostanziale.

