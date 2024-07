Pennetta USB da 64GB al 59% di sconto: OFFERTA INCREDIBILE

SanDisk recita un ruolo da protagonista nell'ambito della produzione di memorie e dispostivi d'archiviazione e oggi, su Amazon, la pennetta USB targata proprio SanDisk da ben 64GB viene scontata del 59% per un prezzo totale di 12€.

Pennetta USB al 59% di sconto: 64GB di storage a disposizione

La pennetta USB SanDisk da 64GB è un dispositivo versatile e altamente funzionale, ideale per chi necessita di trasferire dati tra vari dispositivi. Questo unità flash 2-in-1 completamente in metallo è dotata di un connettore reversibile USB Type-C e di un connettore tradizionale Type-A, permettendo uno spostamento fluido dei contenuti tra smartphone, tablet, Mac USB Type-C e computer USB Type-A.

Con la pennetta USB SanDisk, puoi liberare spazio sul tuo smartphone USB Type-C per scattare ancora più foto, senza preoccuparti della memoria. Grazie all'app SanDisk Memory Zone, è possibile eseguire il backup automatico delle foto, garantendo che i tuoi ricordi siano sempre al sicuro.

L'unità offre prestazioni elevate grazie alla USB 3.1 Gen 1 con velocità di lettura di 150 MB/s, consentendoti di spostare rapidamente i file sul tuo computer senza tempi di attesa prolungati. Questo rende la gestione dei file veloce ed efficiente, sia per uso personale che professionale.

Il design della pennetta è elegante e pratico, dotato di un cappuccio girevole a doppia funzionalità che protegge i connettori quando non sono in uso. L'involucro in metallo conferisce al dispositivo una robustezza aggiuntiva, proteggendolo da danni accidentali. Inoltre, il portachiavi integrato ti permette di portare la tua unità ovunque tu vada, assicurandoti che sia sempre a portata di mano quando ne hai bisogno.

Su Amazon, oggi, la pennetta USB da 64GB viene scontata del 59% e viene venduta al costo finale di 12€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.