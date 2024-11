Black Friday Amazon 2024: SSD in super sconto

In occasione del Black Friday sono diversi i prodotti a tema tech in sconto e oggi andiamo a scoprire quali sono le migliori proposte per gli SSD.

SSD in sconto per il Black Friday: Samsung comanda

Un SSD (Solid State Drive) è un tipo di dispositivo di archiviazione che utilizza memoria flash per memorizzare i dati e oggi andiamo a scoprire quali sono i migliori in offerta, tutti di casa Samsung:

SSD Samsung T7: partiamo dal T7 di casa Samsung, un SSD esterno compatto e resistente, adatto per ogni situazione e per essere facilmente trasportato. In questo caso parliamo di un dispositivo da 1TB di storage che viene scontato del 9% e viene venduto a 79,47€.

SSD Samsung T9: andando oltre la prima serie citata, ovvero quella T7 di Samsung arriviamo ad un SSD di ultima generazione. Il T9 che presenta delle caratteristiche molto interessanti in termini di velocità di lettura e scrittura. Sconto attivo dell'11% e costo finale di 349,49€.

SSD Samsung T5 Evo: proseguiamo questa nostra piccola lista di SSD in sconto per il Black Friday di Amazon con un altro modello Samsung da, addirittura, ben 8 TB: Lo sconto applicato oggi è del 13% e viene venduto a 429,99€.

SSD Samsung 870 QVO: fin qui abbiamo trattato, in questa top 5, ben 3 SSD portatili e dunque esterni. In questo caso presentiamo anche un dispositivo interno, sempre targato Samsung da 1TB. Sconto presente del 10% e prezzo completo di 64,23€.

SSD Samsung MZ-V9P1T0C 990: chiudiamo questa nostra top 5 di SSD in sconto per il Black Friday su Amazon con un altro dispositivo interno che da 1TB dotato di dissipatore e compatibile anche con PlayStation 5. Sconto attivo e applicato del 13% e prezzo finale di 99,99€

Questi erano i migliori SSD (tutti targati Samsung) in sconto in occasione del Black Friday 2024 di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.