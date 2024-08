PenDrive Kingston da 128GB al 55% di sconto su Amazon: PREZZO REGALATO

Kingston è un'azienda che recita sempre un ruolo da protagonista nell'ambito della produzione di dispositivi d'archiviazione e memorie e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 55% per un costo finale di 8,90€.

Maxi sconto e super prezzo: Amazon lancia la promo sulla PenDrive Kingston (-55%)

La PenDrive Kingston da 128GB è un dispositivo di archiviazione versatile e affidabile, perfetto per chi necessita di ampio spazio di memoria e una connessione rapida. Con una capacità di 128 GB, questa PenDrive offre tutto lo spazio necessario per archiviare documenti, foto, video e molto altro.

La PenDrive Kingston utilizza l'interfaccia hardware USB 3.2 Gen 1, garantendo trasferimenti di dati veloci e efficienti. Una delle sue caratteristiche speciali è la resistenza agli urti, rendendola una scelta robusta per l'uso quotidiano e per chi è spesso in movimento.

Un dettaglio pratico di questa PenDrive è l'ampia asola, che consente di agganciare il drive a un portachiavi con la massima semplicità, evitando di perderlo e mantenendolo sempre a portata di mano. Il connettore USB è protetto da un solido cappuccio, che lo preserva da polvere e danni quando non è in uso.

Disponibile in molteplici colorazioni, la PenDrive Kingston permette di scegliere quella che meglio si adatta ai tuoi gusti e alle tue necessità, distinguendo facilmente tra diverse unità di archiviazione in base alla loro capacità. La PenDrive Kingston da 128GB è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, inclusi Windows 11, 10, macOS, Linux e Chrome OS.

Su Amazon, oggi, la PenDrive di casa Kingston da ben 128GB viene messa in offerta con sconto attivo del 55%, per un prezzo totale di 8,90€.

