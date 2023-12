PENNA USB Kingston fulminea e capiente a 9,99€! (-50%)

Il Kingston DataTraveler, con una robusta capacità di memoria di 128 GB, rappresenta una soluzione affidabile e versatile per le esigenze di archiviazione. Dotato di interfaccia hardware USB 3.2 Gen 1, offre velocità di trasferimento dati efficienti e una connettività avanzata, rendendo rapido e semplice lo spostamento di file di grandi dimensioni.

La caratteristica speciale antiurto garantisce una maggiore resistenza agli impatti, proteggendo i dati memorizzati da eventuali danni fisici. L'ampia asola consente di agganciare agevolmente il drive a un portachiavi, assicurando la massima praticità e portabilità. La disponibilità in molteplici colorazioni, in base alla capacità, non solo aggiunge un tocco di stile, ma facilita anche il riconoscimento immediato della capacità del drive.

La compatibilità con diversi sistemi operativi, tra cui Windows 11, 10, macOS, Linux, e Chrome OS, rende il Kingston DataTraveler una scelta flessibile per una vasta gamma di utenti. Che si tratti di archiviare documenti, foto, video o altri file, questo drive offre un'esperienza affidabile e efficiente in termini di archiviazione dati.

Kingston, quindi, si conferma come un marchio affidabile nel fornire soluzioni di archiviazione che uniscono prestazioni avanzate e design pratico. Si tratta di un prodotto di estrema utilità e praticità che, a questo prezzo, diventa praticamente irrinunciabile.

Amazon, oggi, applica uno sconto del 50% sulla Penna USB targata Kingston che viene venduta alla cifra finale di 9,99€. Da non lasciarsi scappare, approfittane subito!