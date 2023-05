No, nel titolo non c'è alcun errore di battitura. La DataTraveler Exodia Onyx di Kingston da 64GB oggi costa su Amazon solo 4,99€, spedizione compresa. Il prezzo è davvero irrisorio ed è un'occasione di cui approfittare subito, considerata anche la totale fiducia che si può riporre in un brand come, appunto, Kingston.

A picco il prezzo della penna USB Kingston Exodia Onyx da 64GB

La Onyx è una variante della quotatissima serie DataTraveler Exodia, ideata da Kingston per offrire una soluzione pratica per l'archiviazione e il trasferimento dei dati. A differenza di quella "standard", la penna USB Onyx presenta un design compatto e ancora più resistente. Le dimensioni compatte la rendono facile da trasportare in tasca o da agganciare a un portachiavi, così puoi avere i tuoi sempre a portata di mano.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, la Kingston Exodia Onyx offre (in questo caso specifico) una capacità di archiviazione di 256GB, quindi puoi memorizzare un bel po' di file, come documenti, foto e video. La sua è una interfaccia USB 3.2 Gen 1, che si traduce in un'ottima velocità di trasferimento dei dati.

In quanto a compatibilità, questa penna USB non ha alcun limite. È progettata per funzionare con i sistemi operativi Windows, macOS, Linux e ChromeOS, offrendo una maggiore flessibilità nell'uso con diversi dispositivi, come computer desktop, laptop, tablet e anche alcuni dispositivi mobili.

Design con cappuccio removibile che protegge il connettore USB

Involucro compatto ed elegante in nero opaco

Anello d'aggancio per appendere la penna USB di Kingston ad un portachiavi con la massima semplcità

