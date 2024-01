PenDrive da 128GB di Kinston al 25% di sconto su Amazon: OFFERTISSIMA

La PenDrive USB da 128 GB offre una soluzione di archiviazione affidabile e versatile con caratteristiche innovative. Dotato di un'interfaccia hardware USB 3.2 Gen 1, garantisce una velocità di trasferimento dati efficiente, rendendo la gestione dei file rapida e senza intoppi. La sua velocità di scrittura di 40 MB/s consente di salvare rapidamente i dati con efficienza.

Il design intelligente presenta un cappuccio removibile che protegge il connettore USB quando non in uso, garantendo una lunga durata e prevenendo danni accidentali. Disponibile in diverse colorazioni in base alla capacità, offre un tocco di personalizzazione per soddisfare le preferenze individuali.

La praticità è elevata grazie all'anello di aggancio, che consente di appenderlo facilmente a un portachiavi. Questa caratteristica rende il Kingston USB Flash Drive un compagno ideale per chi è sempre in movimento, garantendo che i dati siano sempre a portata di mano.

In termini di compatibilità, questo dispositivo si adatta a diversi sistemi operativi, inclusi Windows 11, 10, macOS, Linux, e Chrome OS. Questa ampia gamma di supporto lo rende versatile, adatto a molteplici piattaforme e ambienti di lavoro. Questa Penna USB, dunque, unisce capacità generosa, velocità efficiente e design pratico, offrendo una soluzione di archiviazione completa e affidabile per gli utenti che cercano un dispositivo flessibile e resistente nel tempo.

