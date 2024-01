Pen Drive Kingston da 128GB in MAXI SCONTO su Amazon: ampio storage e velocità

Kingston è un'azienda importante e riconosciuta nel settore delle memorie e dei dispositivi d'archiviazione. Oggi, su Amazon, la Pen Drive Kingston da 128GB è in sconto del 29€ per un costo finale di 11,31€.

Pen Drive Kingston in sconto: sempre utile e funzionale

La Pen Drive USB Kingston, con una generosa capacità di 128 GB, rappresenta un affidabile dispositivo di archiviazione che si distingue per la sua interfaccia hardware USB 3.2 Gen 1. Questo non solo garantisce velocità di trasferimento dati efficienti ma offre anche una connettività universale compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 11, 10, macOS, Linux e Chrome OS.

Il suo design intelligente include un cappuccio removibile, che non solo protegge il connettore USB da danni, ma offre anche praticità d'uso. Questo dispositivo è disponibile in molteplici colorazioni, ognuna associata a diverse capacità di memoria, rendendo facile identificare e organizzare i tuoi dispositivi di archiviazione.

La caratteristica antiurto aggiunge un livello di sicurezza extra, garantendo che i tuoi dati siano al sicuro anche in situazioni meno prevedibili. Inoltre, l'anello di aggancio consente di appenderlo facilmente a un portachiavi, rendendolo comodo da trasportare ovunque tu vada.

Con una velocità di scrittura di 40 MB/s, questa memoria USB offre prestazioni affidabili per trasferimenti rapidi e efficienti di dati. Che tu sia un professionista in movimento o un utente domestico alla ricerca di un dispositivo di archiviazione pratico, la Pen Drive Kingston da 128GB si presenta come una soluzione versatile, robusta e dalle prestazioni affidabili.

Su Amazon, oggi, è presente un mega sconto del 29% sulla Pen Drive Kingston da 128GB che viene messa in vendita a 11,31€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.