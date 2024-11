pCloud lancia il Black Friday: sconti fino al 58% su tutti i piani a vita

In un mondo sempre più digitale, avere un luogo sicuro dove archiviare i propri file personali, documenti, foto e video è diventato essenziale. Soluzioni cloud come pCloud non solo offrono la sicurezza necessaria, ma garantiscono anche la comodità di poter accedere ai propri dati ovunque e in qualsiasi momento. In occasione del Black Friday, pCloud propone un’offerta imperdibile: sconti fino al 58% su tutti i piani Premium, che includono fino a 10 TB di spazio cloud per archiviare e gestire i tuoi file senza preoccupazioni. È il momento perfetto per passare a una piattaforma di archiviazione sicura e versatile.

Perchè pCloud è uno dei migliori servizi di archiviazione cloud

Ecco le principali funzionalità di pCloud:

Archiviazione sicura e crittografia avanzata : garantisce una protezione di livello superiore per i tuoi file grazie alla crittografia di tipo AES a 256 bit. Per una sicurezza ancora maggiore, l’opzione Encryption offre una protezione end-to-end dei tuoi dati più sensibili;

: garantisce una protezione di livello superiore per i tuoi file grazie alla crittografia di tipo AES a 256 bit. Per una sicurezza ancora maggiore, l’opzione Encryption offre una protezione end-to-end dei tuoi dati più sensibili; Accesso multipiattaforma : che tu usi un computer, uno smartphone o un tablet, con pCloud puoi accedere ai tuoi file ovunque. L’app è disponibile per Windows, macOS, Linux, iOS e Android, con sincronizzazione in tempo reale su tutti i dispositivi;

: che tu usi un computer, uno smartphone o un tablet, con pCloud puoi accedere ai tuoi file ovunque. L’app è disponibile per Windows, macOS, Linux, iOS e Android, con sincronizzazione in tempo reale su tutti i dispositivi; Condivisione facile e personalizzabile : puoi condividere file e cartelle con amici e colleghi in pochi clic. Puoi anche impostare password e limiti di scadenza per i link condivisi, mantenendo il controllo completo sui tuoi dati;

: puoi condividere file e cartelle con amici e colleghi in pochi clic. Puoi anche impostare password e limiti di scadenza per i link condivisi, mantenendo il controllo completo sui tuoi dati; Backup automatico dei dispositivi : proteggi le tue foto, i video e i documenti più importanti con la funzione di backup automatico da PC e dispositivi mobili. pCloud supporta anche l’importazione diretta da piattaforme come Google Drive, Dropbox e OneDrive;

: proteggi le tue foto, i video e i documenti più importanti con la funzione di backup automatico da PC e dispositivi mobili. pCloud supporta anche l’importazione diretta da piattaforme come Google Drive, Dropbox e OneDrive; Spazio Cloud senza limiti di dimensione per i file : grazie a pCloud, puoi caricare file di qualsiasi dimensione, perfetto per archiviare video in alta risoluzione o documenti di grandi dimensioni.

: grazie a pCloud, puoi caricare file di qualsiasi dimensione, perfetto per archiviare video in alta risoluzione o documenti di grandi dimensioni. Riproduzione multimediale integrata: pCloud non è solo uno spazio di archiviazione: grazie al player integrato, puoi riprodurre musica e video direttamente dalla piattaforma senza bisogno di scaricarli.

Grazie a questa offerta del Black Friday, pCloud diventa una scelta imbattibile per chi cerca archiviazione sicura, flessibile e conveniente. Approfitta degli sconti fino al 58% e metti al sicuro i tuoi dati con una delle piattaforme cloud più affidabili sul mercato. Il piano Premium da 1 TB costa 199€ invece di 435€, Premium Plus da 2 TB 279€ anzichè 599€ e Ultra 10 TB 799 al posto di 1890€.

Per maggiori informazioni e attivare il piano che desideri vai sul sito di pCloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.