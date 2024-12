pCloud: il cloud storage europeo più sicuro con offerte imperdibili

pCloud è il servizio di cloud storage che ti consente di conservare i tuoi dati più importanti in modo sicuro, privato e protetto. In questo momento sono ancora disponibili gli eccezionali sconti sui piani a vita, che rappresentano un’opportunità unica per risparmiare rispetto ai prezzi di listino. Ma perché scegliere pCloud per il tuo spazio cloud?

Cosa rende pCloud il cloud storage più sicuro in Europa

Con pCloud, hai accesso a un piano di archiviazione a vita: basta un unico pagamento per eliminare completamente i costi ricorrenti. Questo significa poter sfruttare senza limiti le sue straordinarie funzionalità, come la crittografia AES a 256 bit, che protegge i tuoi dati sia durante la trasmissione che quando sono archiviati. Inoltre, puoi condividere file con altre persone in modo sicuro grazie a opzioni personalizzabili, come cartelle protette da password o link con scadenza predefinita.

pCloud è progettato per funzionare su una vasta gamma di dispositivi e sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, iOS, Android, Linux e i browser più utilizzati. Tra le altre funzionalità, troverai un media player integrato per accedere facilmente ai tuoi file multimediali e un sistema di sincronizzazione automatica per mantenere aggiornati i tuoi contenuti su tutti i dispositivi collegati.

Un altro punto di forza di pCloud è la possibilità di trasferire i dati da altri servizi cloud come Dropbox, Google Drive, OneDrive e molti altri, con un processo rapido e intuitivo.

Grazie agli sconti ancora attivi dal Black Friday, puoi ottenere il piano Premium da 2 TB a vita al prezzo speciale di 399 euro. Sono disponibili anche soluzioni da 500 GB e 10 TB, tutte scontate, per soddisfare ogni esigenza di archiviazione. Non lasciarti sfuggire questa occasione per investire in uno spazio cloud sicuro e affidabile, per te o come regalo per qualcuno di speciale.

Vai sul sito di pCloud e scegli il piano più adatto alle tue esigenze.

