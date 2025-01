pCloud, i piani a vita sono in offerta: scopri il cloud storage perfetto

Avere uno spazio sicuro e sempre accessibile per i propri dati è una priorità, sia per privati che per professionisti. pCloud, uno dei servizi di cloud storage più affidabili e avanzati, offre un’ampia gamma di funzionalità pensate per garantire protezione e praticità, con piani a vita attualmente proposti a prezzi scontati. Questo strumento consente di archiviare foto, video, documenti e qualsiasi altro file in modo sicuro grazie alla crittografia avanzata. Andiamo a scoprire più nel dettaglio le sue funzionalità e le offerte.

Tutti i vantaggi di pCloud

Ogni dato viene protetto da pCloud grazie ad un sistema di sicurezza che lo rende inaccessibile a terze parti, garantendo privacy totale. La sincronizzazione automatica tra dispositivi assicura che i tuoi file siano sempre aggiornati, ovunque ti trovi, mentre la possibilità di accedere offline ai contenuti aggiunge un livello di praticità irrinunciabile.

Attualmente, pCloud propone offerte eccezionali sui suoi piani lifetime:

Premium 500 GB di spazio cloud a vita a soli 199€ (invece di 299€), una soluzione perfetta per chi necessita di archiviare documenti e foto;

di spazio cloud a vita a soli 199€ (invece di 299€), una soluzione perfetta per chi necessita di archiviare documenti e foto; Premium 2 TB di spazio cloud a vita a soli 399€ (invece di 599€), ideale per chi lavora con video, progetti grafici o grandi database;

di spazio cloud a vita a soli 399€ (invece di 599€), ideale per chi lavora con video, progetti grafici o grandi database; Ultra 10 TB di spazio cloud a vita a soli 1190€ (invece di 1890€), perfetto per tutte le esigenze.

All'interno di tutti i piani sono presenti funzionalità come backup automatici e le opzioni avanzate di condivisione. Presente anche il supporto per la riproduzione di file multimediali direttamente dalla piattaforma. Ciò rende pCloud versatile per tutte le esigenze.

Con pCloud, gestire e proteggere i tuoi file diventa semplice e conveniente. Approfitta di queste promozioni per garantirti uno spazio sicuro e duraturo per i tuoi dati: vai sul sito di pCloud e attiva il piano più adatto alle tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.