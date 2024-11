pCloud: fino al 58% di sconto sui piani a vita con il Black Friday

Il Black Friday è arrivato anche in casa pCloud. La nuova offerta prevede uno sconto fino al 58% sui piani cloud a vita, con prezzi a partire da 199 euro per il piano da 1 TB. Volendo è possibile anche usufruire di un esclusivo bundle 3 in 1 in edizione limitata con tutti i servizi di pCloud (cloud storage, crittografia e password manager), al prezzo scontato di 599 euro invece di 1.563 euro.

pCloud è un servizio di cloud storage sicuro, facile da usare e compatibile con le principali piattaforme oggi in uso. Tra i suoi principali punti di forza si annovera la sede dell'azienda in Svizzera, grazie a cui i file degli utenti sono in automatico protetti dalla severa legge federale svizzera sulla protezione dei dati.

Per aderire all'offerta del Black Friday in corso è sufficiente andare su questa pagina del sito ufficiale pCloud.

Fino al 58% di sconto sui piani cloud a vita di pCloud grazie al Black Friday

Al momento sono oltre 20 milioni le persone che hanno scelto il servizio di cloud storage pCloud per conservare al sicuro i propri file. Una crittografia di alto livello, la semplicità nel suo utilizzo e la possibilità di effettuare un unico pagamento con i piani a vita, sono gli elementi che distinguono maggiormente questo servizio dagli altri.

Lato sicurezza, pCloud utilizza i certificati TLS/SSL, a cui si aggiunge una crittografia lato client. Con quest'ultima gli utenti hanno la consapevolezza che soltanto loro conoscono le chiavi per la decifratura dei file, con l'impossibilità per il team di pCloud né per chiunque altro di avere accesso ai documenti.

Questi i prezzi con la nuova offerta:

Premium 1 TB : 199 euro invece di 435 euro

: 199 euro invece di 435 euro Premium Plus 2 TB : 279 euro invece di 599 euro

: 279 euro invece di 599 euro Ultra 10 TB: 799 euro invece di 1.890 euro

L'offerta che consente di ottenere uno sconto fino al 58% sui piani a vita di pCloud è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.