PC Windows lento? ecco il programma da usare per risolvere

Per risolvere il problema del PC Windows lento è necessario utilizzare gli strumenti giusti per identificare le cause e ottimizzare il funzionamento del sistema. Tra le opzioni più interessanti a disposizione degli utenti c'è PC Cleaner. Si tratta di un software gratuito, compatibile con tutte le versioni più recenti di Windows, a partire da Windows 11 e fino ad arrivare a Windows XP.

PC Cleaner opera a 360 gradi, scansionando tutti gli elementi del PC al fine di individuare malfunzionamenti, errori e incompatibilità che, in un modo o nell'altro, potrebbero peggiorare il funzionamento del sistema Windows installato. In più, per gli utenti con esigenze avanzate (come chi ha una rete di PC in ufficio da ottimizzare per ottenere il massimo delle prestazioni), c'è anche una versione completa che costa appena 3 euro al mese.

Tutti i dettagli in merito a PC Cleaner sono disponibili tramite il sito ufficiale da cui è anche possibile avviare il download.

Come funziona PC Cleaner e perché è utile a risolvere il problema del PC Windows lento

PC Cleaner funziona in completa autonomia. Una volta installato e avviato, infatti, il software è in grado di effettuare una scansione completa del sistema operativo, andando alla ricerca di tutte le criticità presenti. Il programma è in grado di individuare le cause dei problemi di prestazione oltre a possibili errori di sistema e a tutti i componenti inutili presenti che possono essere eliminati per velocizzare il funzionamento del PC.

Disponibile per tutti gli utenti a partire da Windows XP, PC Cleaner è in grado di "risollevare" un PC lento, in particolare per le macchine che hanno qualche anno di troppo sulle spalle. Il software è gratuito, con una versione a pagamento che costa appena 3 euro al mese. Per tutti i dettagli in merito al funzionamento è possibile seguire il link qui di sotto.

Alle spalle di PC Cleaner c'è l'azienda PC HelpSoft. Si tratta di una società che realizza tool per migliorare il funzionamento di computer e altri dispositivi. Il lavoro di PC HelpSoft è apprezzato da milioni di utenti e l'azienda può contare su recensioni molto positive su Trustpilot (4,6 su 5).

