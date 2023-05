PC portatile HP 15s-fq0010sl: disponibile su Amazon ad un PREZZO FUORI DI TESTA

Avere un PC sempre a portata di mano è in questo periodo storico praticamente indispensabile: dal lavoro allo studio, o magari perché si è fuori in viaggio e non si vuole rinunciare a controllare le email, o ancora per svagarsi un po'. La cosa che un po' può scoraggiare, è che spesso il prezzo di tali apparecchi è altino, motivo per cui la vostra scelta deve essere fatta con criterio e all'insegna della convenienza. Per fortuna HP, da sempre una delle aziende leader nella produzione di PC portatili e non solo, è in grado di venire incontro all'utenza grazie ad offerte e a buoni prezzi, senza rinunciare alla qualità.

Ebbene, sappiate che avete la vostra occasione su Amazon, dove potrete aggiudicarvi il PC portatile di HP di cui vi parliamo più in basso, a soli 249,00€, un prezzo davvero ottimo de andiamo a calcolare i componenti al suo interno!

PC portatile HP: qualità a basso prezzo

Stiamo parlando di un prodotto che ha Windows 11 come sistema operativo di base in modalità S, ottimizzata per la sicurezza. Monta un processore Intel Celeron N4120 che raggiunge una velocità fino a 1,1 GHz, con frequenza di boost fino a 2,6 GHz, 4 MB di cache L2, 4 core, Chipset Intel Integrated SoC. Non è possibile effettuare overclock.

Questo PC portatile HP serie 15s-fq0010sl gode inoltre di una memoria RAM da 4 GB integrata e non espandibile, un coprocessore grafico Intel UHD Graphics, e una scheda video integrata. La durata dell'autonomia arriva fino a 9 ore e 30 min d icarica, utile per chi lavora in mobilità senza interruzioni. Inoltre grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare in soli 45 min circa il 50% della batteria.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.