PC Portatile ASUS TUF da Gaming ora in GRANDE SCONTO su Amazon!

Sei un giocatore incallito e sei alla ricerca del portatile perfetto per poter competere ai massimi livelli? Non è sempre cosa facile, soprattutto per la potenza non sempre al top, e il prezzo non proprio contenuto... ma stavolta entrambi i problemi saranno risolti! Infatti poi approfittare di questa GRANDIOSA offerta per il Portatile da gaming ASUS TUF Gaming F15 FX506HC su Amazon!

Da oggi infatti puoi acquistare in offerta su Amazon il PC portatile ASUS TUF Gaming F15 FX506HC a soli 799€, con uno sconto dell'11% e un risparmio per te di ben 100€ sul prezzo originale!

Il mostro sacro di ASUS

Con questo piccolo mostro di tecnologia potrai giocare a velocità professionale con un veloce pannello di livello IPS 100% sRGB fino a 1440 Hz. Dispone inoltre di Adaptive-Sync, ovvero la frequenza di aggiornamento del display che si sincronizza con la frequenza dei fotogrammi della GPU: tradotto, avrai il ritardo ridotto e otterrai un gameplay estremamente fluido e coinvolgente!

Con questo PC portatile ASUS TUF Gaming F15 potrai sfruttare tutta la potenza per attività impegnative con una CPU Intel Core i5-11400H fino a 8 core e 16 thread. Avrai anche riduzione del rumore, design aggressivo ma elegante, aderenza, telaio rinforzato e molto altro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.