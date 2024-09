PC Gaming portatile con AMD Ryzen 7, 16GB di RAM e SSD da 512GB

Vuoi un notebook che offra prestazioni anche per il gaming senza spendere una barcata di soldi? Allora dai subito un'occhiata a questa fantastica occasione che ho scovato su Amazon per te. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il PC Gaming portatile AOC a soli 479,42 euro, invece che 599,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon visibile in pagina.

Ebbene sì, grazie a questo doppio sconto solo oggi potrei risparmiare oltre 120 euro sul totale e soprattutto potrai portarti a casa un laptop eccezionale. Inoltre se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

PC Gaming portatile spendendo molto meno

Non ci sono dubbi, questo PC Gaming portatile ha il migliore rapporto qualità prezzo di oggi e dunque è da prendere al volo. È dotato di un bellissimo display FHD da 16,1 pollici con pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione e protezione dalla luce più dannosa. Gode di una tastiera retroilluminata con tastierino numerico e un touch pad molto sensibile. È leggero e sottile. Possiede porte USB 3.2 per trasferire file in modo veloce, ingresso HDMI e Type-C per collegare un secondo monitor e slot per microSD.

Ovviamente la caratteristica principale è il potente processore AMD Ryzen 7 5700U a 8 Core, supportato da 16 GB di RAM e con un SSD da 512GB. È dotato poi della scheda grafica AMD Radeon Vega 8 che ti permette di giocare a tantissimi titoli senza abbassare troppo le prestazioni.

Oggi puoi mettere le mani su uno straordinario notebook che ti permette di giocare ai tuoi videogame preferiti e che pagherai molto meno. Quindi sii rapido, vai adesso su Amazon e acquista il tuo PC Gaming portatile AOC a soli 479,42 euro, invece che 599,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon visibile in pagina. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.