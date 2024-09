PC Copilot Plus: Lenovo potrebbe lanciare modelli più economici

Lenovo sembra pronta a lanciare nuovi PC Copilot Plus più convenienti. L'affidabile leaker Evan Blass ha pubblicato su X un comunicato stampa di Lenovo in merito. Questo documento mostra alcuni PC Copilot+ che saranno annunciati alla fiera IFA 2024, che si svolgerà dal 6 al 10 settembre a Berlino. Tra i modelli in arrivo, due dovrebbero essere alimentati da un chip Qualcomm Snapdragon X Plus a 8 core (non ancora annunciato). I nuovi PC alimentati da Qualcomm di Lenovo includono l'IdeaPad 5x 2-in-1, un convertibile con display OLED da 14 pollici, e l'IdeaPad Slim 5x. Quest’ultimo un laptop completamente in metallo, anch’esso con display OLED da 14 pollici. Entrambi sono dotati di un nuovo chip Snapdragon X Plus a 8 core, invece della normale versione a 10 core.

PC Copilot Plus: i presunti prezzi dei nuovi dispositivi Lenovo

Il prezzo iniziale di Lenovo IdealPad Slim 5x dovrebbe essere di 899 €, mentre IdeaPad 5x 2-in-1 avrà invece un prezzo iniziale di 999 €. Entrambi i modelli dovrebbero già essere disponibili entro la fine di settembre. Se questi prezzi saranno confermati, significa che i PC Copilot Plus di Lenovo costeranno circa 200 € in meno rispetto al Surface Laptop 7, tecnicamente il PC Copilot Plus più economico al momento, venduto al prezzo di 1.199 €.

Lenovo sta anche pianificando di lanciare altri PC Copilot Plus con processori Intel e AMD. Lo Yoga Slim 7i Aura Edition è un laptop da 15 pollici alimentato dagli ultimi chip Core Ultra Series 2 di Intel. Gli altri modelli di Lenovo, lo Yoga Pro 7 e l’IdeaPad Slim 5, sono entrambi alimentati dagli ultimi processori Ryzen di AMD. Al momento l’azienda di Hong Kong non ha confermato o smentito il leak diffuso da Evan Blass. Per saperne se davvero i nuovi PC Copilot+ di Lenovo saranno davvero così “economici” è necessario attendere ancora qualche giorno, quando questi device verranno svelati all’IFA di Berlino.