PC Chromebook HP: Amazon lo mette in offerta a 100,00 EURO IN MENO

Avere un PC sempre a portata di mano nell'epoca moderna è praticamente indispensabile: che il vostro utilizzo sia dedicato al lavoro, allo studio, o magari perché si è fuori in viaggio e non si vuole rinunciare a controllare le email, o ancora a svagarsi un pochino per staccare la spina. Molto spesso il prezzo di tali apparecchi è altino, motivo per cui la vostra scelta deve essere oculata. HP è da sempre una delle aziende leader nella produzione di PC portatili e non, e soprattutto è in grado di proporre buoni computer a prezzi competitivi, come il Chromebook ora in offerta su Amazon.

Ebbene infatti, da oggi su Amazon potrete trovare in offerta il Chromebook HP 14a-na0001sl a soli 249,99€, con ben 100,00€ di risparmio sul prezzo totale che equivale a un 29% di sconto.

Chromebook HP: il portatile per tutti

Questo Chromebook HP in offerta è di colore argentato e presenta uno schermo da 14 pollici. Monta una CPU Celeron N4020 con velocità 1.1, e ovviamente come sistema operativo preinstallato c'è Chrome OS. LA scheda grafica di questo apparecchio invece è una UHD Graphics 620. Non si tratta di un PC adatto al gaming, a meno che non si tratti di videogiochi con requisiti decisamente bassi.

Questo Chromebook HP presenta inoltre una tastiera color nero opaco in contrasto con le linee argento naturale del resto della macchina. L'autonomia della batteria di questo apparecchio dura fino a circa 12 ore e mezza, e con 45 minuti potrete ricaricarne la metà.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.