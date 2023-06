Pc Asus Vivobook Pro 15: OTTIMO PREZZO su Amazon

Oggi Amazon sforna ottimi prodotti a prezzi altrettanto ottimi. Ti proponiamo il portatile Asus Vivobook Pro 15 ad un prezzo super. Scopri l'offerta adesso!

Portatile Asus Vivobook Pro 15: un pc semplicemente eccezionale

Il display NanoEdge su tre lati di Vivobook Pro 15 offre ampi angoli di visione. Lo schermo Full HD da 15,6 pollici con risoluzione 1920x1080 ha un refresh rate 144Hz e riduce il rischio di affaticamento degli occhi.

Questo pc Asus è progettato per potenziare il tuo stile di vita creativo, con componenti potenti che includono un processore Ryzen 7-6800H Mobile con 16 GB di RAM e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3050, oltre a supportare Dolby Atmos. Per garantire prestazioni sempre fresche, la tecnologia termica ASUS IceCool Plus di Vivobook Pro 15 permette di dissipare più velocemente e in modo più efficiente il calore.

Vivobook Pro 15 è dotato di una serie di porte I/O che aumentano la produttività: USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, lettore di schede microSD, porte HDMI 1.4 e USB 2.0. La superficie di qualsiasi computer portatile ospita migliaia di batteri potenzialmente dannosi. Per mantenere l'igiene, il vostro portatile è protetto da ASUS Antibacterial Guard, uno speciale trattamento superficiale che tiene lontani i batteri.

Questo computer firmato Asus è perfetto per chi cerca un notebook performante per esprimere il proprio potenziale e immergersi in qualsiasi attività, che sia di lavoro o di gaming.

Prendilo ora su Amazon.

