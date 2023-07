PC al sicuro: protezione elevata a meno di 2 euro al mese con Avira

Per mettere al sicuro il proprio PC e accedere in sicurezza ad Internet è necessario affidarsi al software giusto, senza compromessi sulla qualità. Le opzioni, in questo caso, non mancano di certo ma per massimizzare l'efficacia della protezione (con una spesa ridotta) è possibile puntare su Avira Antivirus Pro.

La proposta di Avira prevede un costo di 20,95 euro per un anno (invece che 34,95 euro) garantendo una protezione in tempo reale contro le minacce del web e una serie di tool di protezione extra per navigare in sicurezza. L'offerta è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di Avira. Con appena 6 euro in più è possibile passare ad Avira Internet Security, aggiungendo alcune funzionalità extra.

Avira Antivirus Pro: la soluzione conveniente per mettere al sicuro il PC

Con Avira Antivirus Pro è possibile utilizzare un tool completo per la protezione del PC. Il servizio proposto da Avira prevede:

blocco delle minacce in tempo reale, con riparazione dei file danneggiati

navigazione, acquisti online e operazioni bancarie sicure

blocco degli annunci

protezione della rete domestica e della privacy di connessione, evitando il tracciamento

La proposta di Avira prevede un costo di appena 20,95 euro per un anno. Con una spesa inferiore ai 2 euro al mese, quindi, è possibile mettere al sicuro il proprio PC, navigando in sicurezza e bloccando le minacce legate all'accesso ad Internet.

In più, con 26,95 euro per un anno è possibile scegliere Avira Internet Security che aggiunge il password manager, il tool per la protezione degli account online e per l'aggiornamento automatico dei driver del proprio PC.

Tutte le proposte di Avira sono accessibili direttamente online. Non c'è alcun obbligo di rinnovare la sottoscrizione al termine del periodo promozionale ed è sempre possibile interrompere il rinnovo automatico, senza costi o penali di alcun tipo.

