Solo 178€ per il Samsung Galaxy Watch4 da 44mm?! Ebbene sì, non si tratta di un errore di prezzo, ma di una promozione Amazon incredibilmente allettante. Lo sconto del 41% infatti si traduce in un risparmio di 121€ per l'utente finale, e la spedizione è gratuita per gli abbonati a Prime.

Samsung Galaxy Watch4 da 44mm: il super sconto Amazon (-41%) è QUI!

Il Samsung Galaxy Watch4 è un dispositivo smart indossabile che ti consente di tenere d'occhio la tua salute e il tuo benessere. Tuttavia, è uno smartwatch che ti aiuta anche a connetterti con gli altri, a rimanere informato/a e divertirti.

A proposito di salute e benessere, puoi controllare il tuo punteggio BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) in qualsiasi momento toccando i due pulsante laterali. I sensori integrati, poi, ti consentono di effettuare ben 2400 letture in 15 secondi, fornendoti così misurazioni sulla massa grassa, muscolare e idrica del tuo corpo. Per garantirti il meglio, Samsung ha svolto test per garantire che questi sensori fossero accurati al 98% rispetto alle scansioni DXA standard.

E ancora, i sensori ECG integrati possono misurare la frequenza cardiaca in tempo reale, così da informarti su eventuali letture anomale rilevate. Tutti i dati, poi, possono essere inviati ad uno smartphone compatibile così da poter essere consultati in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda l'ossigenazione nel sangue (SpO2), il Samsung Galaxy Watch4 la misura ogni secondo. Così come la respirazione e il russare durante la notte, fornendoti dati che possono aiutarti a regolare le abitudini del sonno in modo da dormire meglio, ad esempio.

In definitiva: il Samsung Galaxy Watch4 (in questo caso da 44mm) è uno smartwatch completo e ideale tanto per l'attività fisica e la salute quanto per l'integrazione con lo smartphone per la ricezione di notifiche. E con lo sconto Amazon del 41% non ha rivali.

