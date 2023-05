Samsung è un'azienda leader in diversi settori: smartphone, tablet, smart TV, elettrodomestici. Da qualche anno, però, l'azienda sudcoreana che ha rivoluzionato il mercato dei pieghevoli, si è lanciata anche in quello del gaming. Le sue proposte sono intriganti dal punto di vista estetico ma sono soprattutto una certezza in fatto di performance e qualità.

Un esempio? Il monitor da gaming Odyssey G3 da 27 pollici con frequenza d'aggiornamento a 165Hz e una serie di feature che portano l'esperienza d'uso ad un livello superiore. Se vuoi aggiornare la tua postazione da gaming, oggi è il giorno giusto per farlo: proprio l'Odyssey G3 (2023) è scontato del 37% su Amazon, e questo significa che puoi acquistarlo a 199,90€ anziché 320€.

Samsung Odyssey G3 27" (2023): il super monitor da gaming costa meno di 200€

Il debutto di Samsung nel mercato delle periferiche da gaming risale a pochi anni fa, ma i risultati sono già sotto gli occhi di tutti. Perché la qualità è a fare da padrona e l'impeccabile gusto nel design non lascia di certo indifferenti. L'Odyssey G3 del 2023 è solo l'ennesima testimonianza.

Il monitor da gaming di Samsung vanta un display flat da 27 pollici, ed è straordinario. La risoluzione è di 1920 x 1080p (dunque Full HD), il refresh rate si spinge fino a 165Hz, il tempo di risposta è di 1 millisecondo, e poi ci sono tante tecnologie e feature per non accusare stanchezza agli occhi anche dopo tante ore di utilizzo (Flicker Free, Eye Saver Mode, Eco Saving Plus, Game Mode).

E sì, puoi orientarlo anche verticalmente, una soluzione che in tanti preferiscono per guardare determinate tipologie di contenuti o per migliorare la produttività. Mentre si scrive del codice, ad esempio.

A questo monitor non manca davvero nulla, nemmeno in termini di connettività. Sul retro trovi infatti una porta HDMI, una Display Port e anche un ingresso audio.

Che tu sia un gamer o meno, non importa: un monitor di questa qualità a soli 199,90 euro è praticamente impossibile da trovare. E poi quando c'è la sicurezza di un top brand come Samsung, non c'è dubbio che tenga.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.