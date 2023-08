Password Manager per tutta la famiglia: 6 account a 2,79 €/mese

Un Password Manager consente di salvare in sicurezza le credenziali d'accesso dei propri account, avendole sempre a disposizione su tutti i propri dispositivi, con la possibilità di sfruttare la compilazione automatica e altre funzioni come la rilevazione di password deboli e già usate oltre che l'analisi del web alla ricerca di violazione dei dati che potrebbero aver compromesso i propri account.

Per questo motivo, diventa sempre più importante utilizzare un Password Manager per tutta la famiglia. In questo caso, la soluzione giusta arriva da NordPass che, con il piano Famiglia, garantisce un servizio d'alta qualità con una spesa ridotta. Il piano Famiglia (che può essere condiviso anche tra amici) prevede un costo di 2,79 euro al mese per 6 account separati scegliendo l'abbonamento biennale.

Per accedere all'offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordPass.

Password Manager per tutta la famiglia: i dettagli dell'offerta di NordPass

NordPass propone il piano Famiglia per ridurre il costo per l'utilizzo del Password Manager. Per accedere al servizio è possibile puntare sul piano biennale che prevede un costo di 2,79 euro al mese per 6 account distinti.

L'offerta include la fatturazione anticipata, con una spesa complessiva di circa 66 euro da pagare anche in 3 rate con PayPal, oltre a una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall'attivazione. C'è anche il piano annuale che prevede un costo di 3,69 euro al mese, sempre per 6 account.

Un account singolo, invece, costa 1,49 euro al mese con il piano biennale e 1,99 euro con il piano annuale.

Con NordPass è possibile sfruttare:

il salvataggio e la compilazione automatica delle password

il salvataggio in sicurezza dei dati delle carte di pagamento e delle note

la rilevazione delle password deboli e già usate

il sistema di analisi del web che permette di identificare eventuali violazioni di dati e account compromessi, suggerendo il cambio di password

Per iniziare subito a usare NordPass è possibile accedere alle offerte tramite il sito ufficiale.

