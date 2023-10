Password Manager per i team di lavoro: prova gratis 1Password

In ambito lavorativo, un password manager è fondamentale, molto più di quanto può essere utile per uso personale. In questo caso, infatti, le credenziali d'accesso devono essere al sicuro e devono poter essere facilmente recuperabili in caso di necessità.

Questa necessità diventa ancora più evidente per il lavoro in team, con più persone che possono lavorare allo stesso progetto. Per soddisfare quest'esigenza è possibile ricorrere a 1Password Teams. Il password manager è disponibile con una prova gratuita di 14 giorni.

Il tool è accessibile a 10 utenti con un costo complessivo di 19,95 dollari al mese (quindi meno di 20 euro al mese). Il password manager è utilizzabile su PC Windows, macOS, Chrome OS, Linux oltre che su Android e iOS risultando davvero multi-piattaforma.

Per iniziare subito la prova gratuita è possibile seguire il link qui di sotto.

1Password è il password manager giusto per il lavoro in team

Scegliere 1Password Teams garantisce notevoli vantaggi. Il gestore di password consente l'utilizzo contemporaneo a 10 utenti differenti, su tutte le piattaforme software più diffuse. C'è anche un sistema di controlli per l'admin che può gestire, in modo preciso, i membri del team oltre che i permessi di condivisione dei dati salvati.

Con 1Password, inoltre, è possibile sfruttare un sistema di alert che avvisa l'utente in caso di siti web compromessi e password vulnerabili, suggerendo l'immediato aggiornamento dei dati d'accesso per una maggiore sicurezza.

Il gestore di password è disponibile con una prova gratuita di 14 giorni, ideale per testare in modo completo le varie funzionalità disponibile per il proprio team di lavoro. Per iniziare subito la prova di 1Password Teams è possibile seguire il link qui di sotto, creare un account e proteggere così i propri dati.

