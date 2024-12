Passa a Very Mobile: piani fino a 440 GB da 4,99€ al mese

Telefonare, inviare messaggi, navigare sui social network, fare acquisti online, ricevere e inviare email di lavoro; quante cose possiamo fare con i nostri smartphone. Ciò di cui abbiamo bisogno è una connessione stabile, traffico dati sufficientemente ampio e, ovviamente, un prezzo il più basso possibile. L’offerta very Mobile è una grande possibilità di risparmio: SMS e minuti illimitati, tanti GB di traffico, 5G e prezzi tra i più bassi in circolazione. Passa ora a Very Mobile per usufruire della promozione.

Tutte le soluzioni Very Mobile

Tutti i piani Very Mobile sono caratterizzati da un’offerta molto conveniente e senza costi extra, attivabile online (o negli store fisici), che assicura un servizio eccellente: fino al 99,7% di copertura anche in 5G e assistenza dedicata. Tante le soluzioni disponibili, soprattutto per chi porta il proprio numero in Very Mobile. La miglior tariffa in promozione fino al 19 dicembre è:

150 GB – SMS e minuti illimitati – 5G incluso – 2 mesi omaggio – 5,99€ al mese PER SEMPRE

Inoltre per chi volesse avere più GB può fare riferimento a:

200 GB – SMS e minuti illimitati – 5G incluso – 6,99€ al mese PER SEMPRE

– SMS e minuti illimitati – 5G incluso – 6,99€ al mese PER SEMPRE 300 GB – SMS e minuti illimitati – 5G incluso – 7,99€ al mese PER SEMPRE

– SMS e minuti illimitati – 5G incluso – 7,99€ al mese PER SEMPRE 440 GB – SMS e minuti illimitati – 5G incluso – 9,99€ al mese PER SEMPRE

Tutte le offerte prevedono SIM, attivazione e spedizione completamente gratuita. Queste tariffe in promozione sono riservate a chi effettua la portabilità del proprio numero da: 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb | Sky Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NVmobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Un’offerta conveniente sia dal punto di vista dei prezzi che della qualità del servizio che prevede un’ottima copertura e un’applicazione mobile dedicata facile e intuitiva dalla quale tenere tutto sotto controllo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.