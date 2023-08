Passa a Sky Wifi: il costo di attivazione è gratis

Ookla ha definito Ski Wifi come la rete domestica più veloce in Italia. Quindi, il provider è la scelta intelligente per chi cerca una connessione in fibra ottica FTTH a prezzi ragionevoli e ad alte prestazioni.

Se ti abboni a Ski Wifi, non solo avrai una connessione ultraveloce a casa tua, ma anche lo Ski Wifi Hub gratuito. Non ci sono costi di attivazione, mentre il canone mensile è di 29,90 euro.

Perché passare a Sky Wifi

Passare a Sky Wifi potrebbe essere la decisione saggia per svariati motivi. In primo luogo, garantisce l'accesso a una connessione in fibra ottica al 100% incredibilmente veloce, stabile e sicura.

Inoltre, a differenza dei modem convenzionali, la distribuzione sferica del Wi-Fi garantisce una copertura continua in tutta la tua abitazione.

Poi c’è la funzione "Secure Wifi”, che offre un'esperienza di navigazione sicura, ottimizzando contemporaneamente streaming e giochi online.

Come parte del pacchetto, lo Sky Wifi Hub è disponibile in comodato d’uso. Non c’è alcun costo di attivazione, il costo mensile di 29,90 euro e le chiamate voce sono a consumo.

La velocità di connessione arriva fino a 1 GB/s in download e fino a 300 Mb/s in upload. Ciò grazie alla fibra 100% FTTH ottimizzata per lo streaming video (Sky Q, Sky Go, Netflix e altre applicazioni) e per i giochi, con latenza ridotta.

Lo Sky Wifi Hub è sia smart che dinamico e può adattarsi al tuo comportamento e all'ambiente circostante.

Con otto antenne integrate, riuscirai a ottenere un segnale stabile in tutte le direzioni, riducendo al minimo eventuali discrepanze.

Inclusi nei servizi ci sono l'app Sky Wifi, l'attivazione senza pensieri e My Team, un gruppo di specialisti sempre a disposizione per soddisfare le tue esigenze.

Puoi verificare online la tua copertura Sky Wifi e ottenere la rete fissa più veloce d'Italia ad una tariffa scontata di soli 29,90 euro al mese per un anno.

