Passa a Iliad con la nuova Giga 180 con 5G incluso e minuti illimitati

Se stai pensando di cambiare operatore e passare a un'offerta con 5G incluso, ti segnaliamo la nuova Giga 180 di Iliad, con connettività 5G più minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese per sempre. La promozione in corso prevede un costo di attivazione della SIM pari a 9,99 euro una tantum (è richiesto cioè un pagamento unico).

I vantaggi di passare a Iliad con l'offerta Giga 180 sono diversi. Al di là della connettività 5G a meno di 10 euro al mese, si ha la certezza di non subire rimodulazioni e di poter fare affidamento su un'offerta senza vincoli né costi nascosti, che poi è ciò che distingue Iliad dalla stragrande maggioranza degli altri operatori telefonici in Italia.

L'attivazione di Giga 180 è disponibile direttamente online tramite questa pagina del sito ufficiale Iliad.

Passare a Iliad con la nuova offerta 5G Giga 180

Giga 180 di Iliad offre 180 Giga in 5G sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad. Se non si abita in una zona coperta dalla connettività 5G, si passa in automatico alla navigazione in 4G o 4G+.

Inoltre, si hanno a disposizione minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia ed Europa, più 11 Giga dedicati in roaming nei Paesi appartenenti all'Unione europea. L'offerta comprende anche minuti illimitati verso più di 60 nazioni al di fuori dell'area Ue.

A tutto questo si aggiungono poi i tradizionali servizi Iliad, compresi Hotspot, Mi richiami e VoLTE. Sono inclusi nella Giga 180 anche il controllo del credito residuo, la segreteria telefonica e la portabilità del numero.

Maggiori informazioni sul passaggio all'offerta Giga 180 a questa pagina del sito Iliad.

