Pasqua e Pasquetta 2025: le migliori destinazioni con Lastminute.com

Pasqua 2025 potrebbe essere il momento giusto per concedersi una vacanza primaverile, approfittando delle festività ravvicinate. Tra il 21 aprile e il 1° maggio, infatti, si concentrano ben tre giorni festivi, offrendo un’occasione perfetta per pianificare un viaggio e godersi al massimo i giorni di pausa. Lastminute.com presenta una vasta gamma di offerte pensate per soddisfare ogni tipo di viaggiatore, con pacchetti Volo + Hotel a prezzi accessibili. Sia che tu voglia rilassarti al mare o scoprire il fascino delle capitali europee, le proposte di quest'anno sono perfette per sfruttare al meglio i giorni di festa.

Pasqua al Mare: relax sotto il sole primaverile

Se sogni una vacanza rilassante in riva al mare, Lastminute.com propone offerte per Pasqua 2025: voli e hotel verso mete balneari o città europee. Ecco alcune delle destinazioni più amate:

Malta : ricca di storia e mare cristallino (partenze da 220 €)

: ricca di storia e mare cristallino (partenze da 220 €) Sicilia, Mare Italia : paesaggi mozzafiato e sapori autentici (pacchetti da 273 €)

: paesaggi mozzafiato e sapori autentici (pacchetti da 273 €) Tenerife, Isole Canarie : spiagge vulcaniche e una natura unica (a partire da 493 €)

: spiagge vulcaniche e una natura unica (a partire da 493 €) Sharm El Sheikh, Mar Rosso : immersioni spettacolari e acque turchesi (soli 526 €)

: immersioni spettacolari e acque turchesi (soli 526 €) Gran Canaria, Isole Canarie : clima perfetto tutto l’anno (da 569 €)

: clima perfetto tutto l’anno (da 569 €) Fuerteventura, Isole Canarie: un paradiso per gli amanti del surf (offerte da 584 €)

Primavera in città: scopri le capitali europee

Per chi preferisce l’arte, la cultura e il fascino urbano, ci sono incredibili offerte per esplorare alcune delle città più iconiche d’Europa:

Parigi, Francia : eleganza e romanticismo senza tempo (pacchetti da 269 €)

: eleganza e romanticismo senza tempo (pacchetti da 269 €) Barcellona, Spagna : arte e movida vibrante (offerte da 289 €)

: arte e movida vibrante (offerte da 289 €) Budapest, Ungheria : bagni termali e fascino storico (a partire da 296 €)

: bagni termali e fascino storico (a partire da 296 €) Praga, Repubblica Ceca : architettura fiabesca e atmosfera magica (partenze da 316 €)

: architettura fiabesca e atmosfera magica (partenze da 316 €) Madrid, Spagna : cultura e gastronomia spagnola autentica (da 319 €)

: cultura e gastronomia spagnola autentica (da 319 €) Istanbul, Turchia: tradizione e modernità sul Bosforo (proposte a partire da 416 €)

Servizi aggiuntivi per un viaggio senza pensieri

Per rendere il tuo viaggio ancora più comodo, puoi approfittare di diversi servizi:

Prenota con un acconto : pagamenti in piccole rate e senza interessi.

: pagamenti in piccole rate e senza interessi. Aggiungi un transfer : il trasporto verso il tuo hotel è organizzato.

: il trasporto verso il tuo hotel è organizzato. Assistenza dedicata: un team sempre pronto a rispondere alle tue domande.

