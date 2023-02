Parrot Security OS 5.2: arrivato Linux 6.0

Il team di sviluppatori della distribuzioni Linux Parrot Security OS ha reso noto, tramite un comunicato pubblicato nel blog ufficiale del progetto, il rilascio del nuovo aggiornamento per tale sistema operativo, basato sui pacchetti software provenienti dai repository di Debian 11 "Bullseye", dedicato alle operazioni di ethical hacking, penetration test e più in generale ai settori della sicurezza informatica, della privacy in rete e dello sviluppo software. In Parrot Security OS 5.2 è possibile reperire diverse innovazioni interessanti che vanno concretamente a migliorare la già buona UX (User Experience), ad esempio è stato implementato il supporto ai Tor bridges su Anonsurf, un tool utilizzato dal progetto per anonimizzare il traffico di navigazione dell'utente. I Tor bridges sono una soluzione tecnica utilizzata dal progetto Tor per aggirare i blocchi e le censure governative. Quindi tale funzionalità permette di rendere più efficienti gli strumenti integrati in Parrot Security OS .

Altra novità interessante che troviamo su Parrot Security OS 5.2 riguarda l'installer del sistema Calamares. I programmatori della distribuzione hanno infatti risolto numerosi bug che potevano verificarsi durante il processo d'installazione del sistema. In tale edizione il multimedia server PipeWire è stato aggiornato all'ultime edizione disponibile nei repository Debian, dunque ora gli utenti beneficeranno di una migliore gestione dei flussi multimediali.

Parrot Security OS 5.2 beneficia anche di un miglior supporto per la nota board ARM Raspberry Pi. Il file ISO dedicato a tale device low cost ora risulta avere migliori prestazioni durante l'esecuzione di diversi task inoltre sono state risolte le problematiche inerenti ai driver audio.

Parrot Security OS 5.2 è animata da Linux 6.0, tale edizione del kernel del Pinguino non è la più recente ma include diverse funzionalità di rilievo come ad esempio il supporto per le schede video AMD RDNA3 e Intel Arc, oltre al codice per la gestione della piattaforma di CPU Intel Raptor Lake.