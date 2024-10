Parallels porta funzionalità di Apple Intelligence su app Windows

All'inizio di questo mese è stata introdotta una piccola app che aggiunge parti delle funzionalità di Apple Intelligence a Windows 10 e 11. Tuttavia, gli utenti con un Mac compatibile e che utilizzano macchine virtuali basate su Windows, possono sfruttare tali funzionalità grazie a Parallels. La versione desktop per Mac versione 20.1 su macOS 15.1 Sequoia aggiunge Apple Writing Tools alle app nelle macchine virtuali Windows. Ciò consente di "migliorare i propri testi nelle app Windows", come Word, Blocco note e altro. Per chi non ha familiarità con la materia, Apple Writing Tools può riassumere articoli lunghi, riscrivere o correggere il testo, cambiare tono, conciso e altro.

Parallels: come utilizzare l’AI Apple su app Windows

Gli utenti con macOS 15.1 e accesso ad Apple Intelligence possono aggiornare Parallels Desktop e Parallels Tools per abilitare Apple Writing Tools nelle macchine virtuali basate su Windows 10 e 11. Una volta fatto ciò, basta selezionare una porzione di testo in qualsiasi app di Windows e premere Shift + Cmd + W. In alternativa, tale funzionalità si trova in Strumenti di scrittura (in Modifica). In seguito, Parallels consentirà di cambiare il tono, riassumere, elencare, correggere o riscrivere la selezione utilizzando Apple Intelligence. Come riportato sul sito ufficiale di Cupertino: “Apple Writing Tools fa parte della suite Apple Intelligence resa disponibile per gli utenti di macOS Sequoia a partire dalla versione 15.1. Writing Tools può aiutarti a riassumere rapidamente un testo più lungo o a trasformarlo in un elenco fruibile. Quando scrivi il tuo testo, Writing Tools ti aiuta a correggerlo e a modificarne il tono per renderlo più professionale o semplicemente conciso.”

Apple Intelligence è attualmente in fase di roll out per gli utenti con macOS Sequoia 15.1, iPadOS 18.1 e iOS 18.1. Tuttavia, non tutti i dispositivi compatibili con iOS 18 possono accedere ad Apple Intelligence. Tale funzionalità è riservata solo ai dispositivi con M1 e successivi o Apple 17 Pro e successivi.