Panoramiche AI: Google rimuove manualmente le risposte strane

Lo strumento Panoramiche AI di Google ha iniziato a consigliare agli utenti cose strane, come mettere la colla sulla pizza al suggerire di mangiare sassi. L’azienda di Mountain View sta quindi correndo ai ripari, disabilitando manualmente Panoramiche AI per ricerche specifiche man mano che vengono pubblicati vari meme. Questo è il motivo per cui gli utenti non vedono più alcune risposte strane dopo che sono state viste sui social network. Si tratta di una situazione strana se si considera che Google sta testando AI Overviews ormai da un anno e che il CEO Sundar Pichai ha affermato che la società ha usato oltre un miliardo di query in quel periodo. Pichai ha anche affermato che Google ha ridotto i costi per fornire risposte basate sull’intelligenza artificiale dell’80%, “grazie alle innovazioni hardware, ingegneristiche e tecniche”. Sembra che questa ottimizzazione sia essere avvenuta troppo presto, prima che la tecnologia fosse pronta.

Panoramiche AI: Google rimarrà indietro rispetto ai competitor?

Google continua ad affermare che il suo prodotto Panoramica AI fornisce in gran parte "informazioni di alta qualità" agli utenti. Come riportato dal portavoce di Google, Meghann Farnsworth, al sito The Verge: “Molti degli esempi che abbiamo visto erano query insolite e abbiamo anche visto esempi che erano stati modificati o che non potevamo riprodurre”. Farnsworth ha inoltre confermato che la società sta “prendendo provvedimenti rapidi” per rimuovere le Panoramiche AI su alcune query.

Big G si trova attualmente in una situazione difficile. Bing è andato alla grande con l'intelligenza artificiale, meglio dell’azienda di Mountain View. Inoltre, secondo recenti rumor, OpenAI sta lavorando sul proprio motore di ricerca. L'azienda sente chiaramente la pressione di competere, e la pressione è ciò che rende disordinati i rilasci di IA. Tuttavia, Google ha grandi progetti per Panoramiche AI. Nei prossimi mesi verranno introdotte altre funzionalità. Tra queste vi sono il ragionamento in più fasi per query complesse, capacità di generare una pagina di risultati organizzata dall'intelligenza artificiale, ricerca video in Google Lens, ecc. La funzionalità di Google ha grandi potenzialità. Tuttavia, è necessario che l’azienda di Mountain View trovi presto un modo per migliorarla, per evitare “brutte figure” come accaduto con Meta nel 2022, quando il suo sistema AI Galactica è stato rimosso poiché consigliava agli utenti di mangiare il vetro.