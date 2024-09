Pacchetto completo Norton 360 Advanced con antivirus + VPN: adesso costa il 66% in meno

Il pacchetto completo Norton 360 Advanced con antivirus + VPN è l'asso nella manica per gli utenti che cercano soluzioni di protezione di alto livello. Norton offre non solo un potente antivirus ma anche una VPN illimitata. Cosa significa questo? Navigare in anonimo, scegliendo il paese di connessione, e tenendo al sicuro le proprie informazioni.

Ora, grazie a questa offerta speciale, il prezzo di Norton 360 Advanced è crollato a soli 44,90 euro per un anno, grazie allo sconto del 66%. Un prezzo ben lontano dai 134,99 euro del listino ufficiale. Non preoccupatevi dei soliti contratti capestro: qui non ci sono vincoli di rinnovo. Con questo investimento, avrai la possibilità di proteggere fino a 10 dispositivi, tra Android, iOS, Windows o Mac.

Pacchetto completo Norton 360: protezione a 360 gradi

Norton 360 Advanced offre insieme all’antivirus e alla VPN 200 GB di spazio in cloud, molto utili per fare il backup dei tuoi dati più importanti, senza più paura di perderli. È presente anche l’assistenza per il ripristino dell’identità in caso di furto del portafoglio. infine, la Protezione minori e il Dark Web Monitoring per sapere se le informazioni personali dei tuoi figli finiscono nei meandri oscuri del web.

Dimenticavamo il password manager per gestire tutte le tue password in modo sicuro e l’assistenza informatica dedicata. Il tutto a soli 44,90 euro per il primo anno.

Se il bundle Advanced ti pare un po' troppo, o hai meno dispositivi da proteggere, puoi optare per il bundle Deluxe, che con 34,99 euro per il primo anno protegge fino a 5 dispositivi. Presente nell’offerta anche il bundle Standard per un solo dispositivo a 29,99 euro all'anno.

L’acquisto e l’attivazione va fatta online cliccando sul box riportato qui sotto. Scegli la versione più adatta alle tue esigenze, segui la procedura di attivazione online e puoi iniziare. Adesso hai un pacchetto completo per proteggere te stesso e i tuoi dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.