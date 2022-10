Outlook: Microsoft risolve il bug che causava i crash

Ad agosto scorso Microsoft aveva dato comunicazione dell’esistenza di un fastidioso bug legato all'utilizzo di Outlook che andava a causare il crash dell'applicazione o la mancata risposta all’avvio sui sistemi operativi Windows, cosa che, come facilmente deducibile, stava causando non pochi fastidi e intoppi a tutti gli utilizzatori della celebre applicazione per la posta elettronica. Dopo aver studiato la situazione e dopo aver condotto tutte le indagini del caso, il colosso di Redmond ha però comunicato di aver finalmente trovato la causa e risolto il tutto.

Outlook: addio al bug che mandava in crash l'applicazione

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, come viene descritto precisamente il problema da Microsoft sulle pagine di supporto del suo sito Internet.

Quando si avvia Outlook Desktop, supera il caricamento del profilo e l'elaborazione, si apre brevemente e quindi smette di rispondere.

Nel dettaglio, il problema si verificava quando il valore dei dati della stringa EmailAddress sotto l’identità di Office veniva mantenuto vuoto. Microsoft aveva quindi ideato una potenziale soluzione alternativa, adoperando lo stesso metodo per inserire manualmente il valore al fine di bypassare il problema.

Inoltre, l'azienda consigliava di disabilitare la diagnostica di supporto in Outlook utilizzando una modifica del Registro di sistema. Microsoft raccomandava pure di disconnettersi e accedere di nuovo per generare nuovamente e automaticamente le voci.

Da notare che il correttivo è disponibile nella versione 2209 (build 15629.20156) del canale corrente e nella versione 2208 (build 15601.20158) del canale Enterprise semestrale (anteprima). Man mano che le suddette build arriveranno agli altri canali seguiranno poi le correzioni.