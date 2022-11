Outlook: Microsoft risolve i problemi con Teams Meeting

Nel corso delle ultime ore, Microsoft ha reso disponibile il correttivo per un fastidioso e noto problema relativo ad Outlook per gli utenti Microsoft 365. Era emerso per la prima volta a settembre scorso, dopo numerose segnalazioni pervenute su Reddit e sul sito ufficiale della community di Microsoft e impediva di pianificare le riunioni in Teams in quanto l'opzione apposita non era più disponibile nella barra multifunzione del client email.

Outlook: si possono nuovamente pianificare le riunioni in Teams

Il componente aggiuntivo in questione si trova nella visualizzazione del calendario e, per l'appunto, aiuta gli utenti di Outlook a creare riunioni con Teams.

Il problema, adesso, è stato risolto grazie ad un aggiornamento da poco rilasciato, per cui tutti coloro che eseguono Teams in versione 1.5.00.28567 non vanno più incontro alla summenzionata difficoltà.

Il colosso di Redmond ha anche ricordato ai clienti che il componente aggiuntivo Teams Meeting richiede . Net 4.8 e WebView2 per un corretto funzionamento.

Per verificare quale versione di Teams si sta utilizzando e se il correttivo è stato implementato occorre avviare Teams, cliccare sul tasto (⁝) in alto a destra, selezionare la voce Informazioni dal menu mostrato e poi quella Versione.

Da notare che al momento non è ancora chiara la causa del problema, Microsoft non ha fornito maggiori dettagli al riguardo. Molti utenti hanno però segnalato che il componente aggiuntivo veniva disattivato in automatico dopo aver causato l'arresto anomalo di Outlook e che qualsiasi tentativo di riparazione, disinstallazione o reinstallazione dell'app era inutile per risolvere.

