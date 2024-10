Outlook è down: milioni di utenti della mail Microsoft nel caos

Oggi un grave disservizio ha colpito la piattaforma di posta elettronica di Microsoft, lasciando senza accesso milioni di utenti in tutto il mondo. Il servizio Outlook, uno dei più utilizzati a livello globale, è stato protagonista di un’interruzione che ha causato numerosi disagi sia a privati che ad aziende.

Microsoft ha comunicato attraverso i propri canali social che il problema sembra derivare da un’anomalia nella gestione della memoria dei server. Questa disfunzione avrebbe portato a ripetuti arresti del sistema, impedendo agli utenti di inviare o ricevere email.

Le prime avvisaglie del guasto si sono manifestate nelle prime ore del mattino, ma è stato nel corso del pomeriggio che il numero di segnalazioni da parte degli utenti ha registrato un netto aumento.

Le dichiarazioni di Microsoft sul problema

"Stiamo affrontando un problema che potrebbe causare arresti e impedire la corretta ricezione delle email, oltre a un uso eccessivo della memoria durante l’utilizzo di Outlook," ha affermato Microsoft attraverso i social, rassicurando gli utenti che i tecnici sono al lavoro per individuare la causa principale e risolverla nel minor tempo possibile.

La notizia dell’interruzione si è rapidamente diffusa su internet, con molti utenti che hanno manifestato la loro frustrazione sulle varie piattaforme social. Il malfunzionamento ha influito pesantemente sulla produttività di numerose aziende, bloccando la comunicazione aziendale, e ha creato difficoltà anche per gli utenti privati, impossibilitati a gestire la propria posta.

Nonostante l'impatto considerevole, Microsoft ha rassicurato tutti dichiarando che sta lavorando senza sosta per ripristinare i servizi. L’azienda ha inoltre consigliato agli utenti di monitorare i suoi canali ufficiali per ricevere aggiornamenti in tempo reale sulla risoluzione del problema. Anche se al momento non è chiaro quanto tempo ci vorrà per il completo ripristino, il team tecnico di Microsoft è impegnato a risolvere il malfunzionamento nel più breve tempo possibile