Outlook: Copilot è già disponibile sull’app classica per Windows

Microsoft ha reso la "nuova" app Outlook per Windows disponibile a livello globale nel settembre 2023. Tuttavia, molti utenti utilizzano ancora la vecchia app di posta elettronica "classica". L’azienda di Redmond ha quindi deciso di introdurre l'assistente AI generativo Copilot (tra le funzionalità principali della nuova app Outlook per Windows) anche nell’app classica. In un post sul blog, Microsoft ha affermato che tra le attuali funzionalità di Copilot disponibili per la classica app Outlook per Windows è presente anche Riepiloga. Questa può offrire un rapido riepilogo delle e-mail in un lungo thread di risposte. Tale funzionalità è disponibile tramite il pulsante dedicato, che si trova nell'angolo in alto a destra quando si apre un'e-mail.

Outlook: a giugno arriverà Copilot per Microsoft 365 nell’app classica

Un'altra funzionalità di Copilot inclusa nell'app Outlook classica è Coaching, che offre suggerimenti su come scrivere un'e-mail migliore. Vi è anche Bozza, che può creare un messaggio e-mail completo con solo poche istruzioni di testo (che possono essere modificate in seguito). Più tardi, nel mese di giugno, Microsoft aggiungerà anche l'esperienza di chat Copilot per Microsoft 365 all’app classica di Outlook per gli utenti del Current Channel. Ad agosto verrà poi introdotta sul Monthly Enterprise Channel. A tal proposito, Microsoft ha dichiarato che: “Copilot in Outlook ti consente di creare bozze di e-mail, porre domande, riepilogare più conversazioni e-mail e connetterti ai dati aziendali, tra cui chat, documenti, riunioni ed e-mail senza uscire da Outlook”.

L’azienda di Redmond afferma che in futuro prevede di aggiungere più funzionalità Copilot all’app classica di Outlook. Tali funzionalità verranno comunque visualizzate in primis nella nuova app Outlook per Windows, insieme all'app web, seguita dall'app per Mac e per dispositivi mobili. L’azienda di Redmond afferma infine che l’app classica dovrebbe ottenere le nuove funzionalità Copilot circa 3-12 mesi dopo queste sono state aggiunte nelle altre app. Tutto dipende dalle funzionalità che si intende introdurre.