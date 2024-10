Ottobre mese della cybersicurezza: questa promo è imperdibile

Ottobre è il mese della cybersicurezza! Obiettivo dell'iniziativa è aumentare la consapevolezza sulla sicurezza informatica e promuovere buone pratiche per proteggere dati personali, sistemi informatici e reti, sia per privati che per aziende. Per questa occasione, Internxt, una delle aziende migliori per quanto concerne i servizi di cloud storage, propone un'offerta veramente imperdibile: uno sconto dell'80% su tutti i suoi piani Cloud super protetti.

Tutti i piani Internxt con l'80% di sconto per il mese della cybersicurezza

Con il cybersecurity month di ottobre tutti i piani di Internxt costano decisamente meno. Tra i servizi inclusi, abbiamo:

Condivisione crittografata di file e cartelle;

Condivisione protetta da password;

Possibilità di accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo;

Caricamento file fino a 20 GB;

Autenticazione a due fattori (2FA);

Supporto premium per i clienti.

E, cosa assai gradita, c'è la garanzia di rimborso di 30 giorni. Così puoi provare il servizio senza il rischio di investire soldi rimanendo poi insoddisfatto. Tuttavia, dobbiamo specificare che l'offerta è valida solo per account gratuiti o nuovi clienti.

Per quanto concerne i prezzi, il piano da 200 GB costa 9,20€ anzichè 45,99€, quello da 2 TB 22€ anzichè 109,99€, quello da 5 TB 40€ anzichè 199,99€ e infine il piano da 10 TB 60€ invece di 299,99€. Questi sono i prezzi annuali, ma Internxt mette a disposizione anche soluzioni a vita (paghi una tantum e poi il tool è tuo per sempre) e mensili.

Per maggiori informazioni vai sul sito ufficiale di Internxt.

