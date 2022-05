Ottimizzare la rete in tutta la casa? Ci pensa il Super WiFi Extender di Vodafone

Il Wi-Fi è sempre più presente nelle nostre abitazioni e gli accessori e dispositivi che necessitano di una connessione sono sempre di più. Pensiamo alle lampadine o ai termostati smart, agli smart speaker che accompagnano le nostre attività da una stanza all’altra di casa, alle smart TV o alle telecamere di sicurezza ormai immancabili vista la loro versatilità ed il prezzo sempre più contenuto.

Se fino a qualche anno fa non ci saremmo neanche accorti di una copertura tutt’altro che perfetta del Wi-Fi in casa, oggi le esigenze sono cambiate e, soprattutto per chi ha una casa grande o a più piani, avere una rete ottimale in ogni angolo dell’abitazione è diventata cosa prioritaria. La soluzione a questo problema è semplice ed economica: basta dotarsi di un WiFi Extender per assicurarci una copertura capillare della rete di casa senza interruzioni o interferenze.

Sempre al passo coi tempi e ben consapevole dell’evoluzione dei bisogni degli utenti, Vodafone ottimizza la rete fissa con il super WiFi Extender per gli utenti che hanno attivato un abbonamento alla fibra Vodafone e che vogliono una copertura perfetta in tutta casa, senza scomodi cavi e con una soluzione personalizzata in base alle proprie esigenze.

Velocità e connessione ottimali per ogni device: come funziona il Super WiFi Extender

Gli utenti che hanno già scelto la fibra di Vodafone lo sanno bene: affidarsi a Vodafone significa poter dormire sonni tranquilli e non doversi preoccupare di nulla. Anche se si vive in una casa grande, a più piani o con ostacoli che possano interferire con la qualità e la velocità della rete man mano che ci si allontana dal luogo in cui è posizionato il router, è possibile contare sul Super WiFi Extender di Vodafone per amplificare il segnale wireless in modo veloce ed efficiente.

Grazie al lavoro fatto dall’extender, tutti i dispositivi presenti in casa riusciranno a connettersi alla rete fissa senza temere interruzioni o interferenze.

Il Super WiFi Extender di Vodafone è compatibile con diverse versioni del modem, tra cui la Vodafone Power Station, la Vodafone Station Revolution e la station Fibra WiFi 6. Attivando il Super WiFi Extender verranno installati in casa una serie di extender intelligenti in grado non soltanto di amplificare il segnale di rete fissa, ma anche di analizzare e di ottimizzare la connessione dei diversi dispositivi connessi alla rete.

Gli extender di Vodafone creano una serie di punti di accesso alla rete che permettono a qualsiasi dispositivo di connettersi senza problemi, assicurando a ciascuno di essi un segnale forte e stabile. Grazie alla tecnologia Easy Mesh, si potrà contare su una sola rete Wi-Fi accessibile da ogni punto della casa, anche negli spazi esterni dove potremmo aver installato videocamere di sicurezza o altri dispositivi che necessitano di una connessione stabile.

Tutti gli extender installati nell’abitazione si collegano a un’infrastruttura cloud e possono essere configurati in modo rapido e veloce tramite la Station App collegata, gratuita e disponibile per i sistemi operativi iOS e Android e per i dispositivi Huawei. L’infrastruttura cloud ci permette di tenere sotto controllo le performance della rete in qualsiasi momento, mentre il sistema riesce ad assicurare una rete senza congestioni suggerendo in maniera del tutto automatica ai dispositivi qual è il miglior punto di accesso al quale connettersi.

Il servizio Super WiFi Extender può essere attivato presso un qualsiasi negozio Vodafone al costo di 3 euro al mese e con una durata minima di 24 mesi, con addebito automatico in bolletta. Tutte le tariffe di rete fissa di Vodafone possono essere abbinate a Super WiFi Extender, da Internet Unlimited + chiamate a Vodafone Family Plan, così come l’offerta Fibra + Vodafone TV Sport Plus.

Articolo sponsorizzato