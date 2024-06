Ottieni uno spazio cloud crittografato in offerta speciale con pCloud

Se di recente hai avuto una spiacevole esperienza con il tuo attuale servizio cloud, ti segnaliamo l'offerta speciale in corso sul sito di pCloud in occasione della Festa della Repubblica: fino al 54% di sconto sui piani a vita, con un risparmio di quasi 600 euro rispetto al prezzo di listino.

In questi anni pCloud si è distinto per offrire uno spazio di archiviazione online sicuro, grazie all'utilizzo di un potente sistema di crittografia. Alla base del suo successo c'è anche la funzionalità di backup automatico, così come la sincronizzazione e l'accesso su qualunque tipo di dispositivo, a tutte le ore del giorno.

pCloud: risparmia quasi 600 euro sui piani a vita

Tra i tanti servizi di cloud storage oggi disponibili, pCloud si distingue per offrire uno spazio crittografato con la garanzia di poter contare sulla protezione data dalle severe leggi svizzere sui dati personali. Ricordiamo infatti che pCloud ha la propria sede legale in Svizzera e che dunque risponde all'ordinamento elvetico.

Un altro motivo per cui pCloud è da considerarsi ormai un punto di riferimento in questo settore è la facilità d'uso della piattaforma, rendendo le funzionalità dello spazio cloud accessibili per tutti, anche per chi magari non ha grande dimestichezza con la tecnologia. A questo proposito segnaliamo la possibilità di accedere ai propri file su qualsiasi dispositivo, in modo da conservare in maniera facile foto, video e documenti di lavoro importanti.

Questi i prezzi dei piani a vita di pCloud con l'offerta lanciata per la Festa della Repubblica:

Premium 500 GB: 139 euro invece di 299 euro (pagamento unico)

Premium Plus 2 TB: 279 euro invece di 599 euro (pagamento unico)

Ultra 10 TB: 890 euro invece di 1.890 euro (pagamento unico)

L'offerta sui piani a vita è disponibile su questa pagina di pCloud o cliccando il bottone posizionato qui sotto.

