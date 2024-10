Ottieni un backup online sicuro e crittografato con pCloud

Il backup di file personali e documenti di lavoro è una di quelle operazioni indispensabili per conservare al sicuro ricordi e dati importanti. Non sempre però è così immediata come può sembrare all'esterno, e soprattutto non tutti i servizi garantiscono lo stesso livello di privacy e sicurezza.

A questo proposito segnaliamo l'offerta di pCloud, azienda specializzata nei servizi di cloud storage, che offre i piani individuali a vita con uno sconto massimo di 700 euro. Crittografia di alto livello e protezione della privacy garantita dalle severi leggi svizzere sono i suoi principali punti di forza, insieme a una facilità d'uso che la rende una soluzione accessibile a tutti.

L'offerta sui piani a vita di pCloud

A rendere pCloud una soluzione diversa dalle altre è l'attenzione sulla sicurezza dei file e dei dati personali dei suoi clienti. Al di là della sede in Svizzera, che rappresenta comunque un vantaggio significativo per via di una delle più severe leggi sulla tutela dei dati personali in Europa, c'è tutta una serie di funzionalità che portano il livello di privacy su un altro piano.

Un esempio su tutti è l'utilizzo dei certificati di sicurezza TLS/SSL: pCloud l' applica in automatico non appena l'utente trasferisce un file dal proprio dispositivo in uso a uno dei server dell'azienda. Ogni contenuto viene poi conservato su almeno tre server, all'interno di un centro dati di massima sicurezza.

Volendo, si può aggiungere un'ulteriore protezione con il piano Encryption, che aiuta a mantenere i propri file più importanti criptati e protetti con una password che conosce soltanto il titolare del conto.

Questa l'offerta sui piani individuali a vita di pCloud:

Premium 500 GB in offerta a 199 euro invece di 299 euro (pagamento unico)

in offerta a 199 euro invece di 299 euro (pagamento unico) Premium Plus 2 TB in offerta a 399 euro invece di 599 euro (pagamento unico)

in offerta a 399 euro invece di 599 euro (pagamento unico) Ultra 10 TB in offerta a 1.190 euro invece di 1.890 euro (pagamento unico)

Per aderire alla promozione in corso e beneficiare così di uno sconto fino a 700 euro, è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito pCloud. Tutti i piani vantano inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.