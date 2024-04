Ottieni 1 mese gratis di Apple Music e ascolta oltre 100 milioni di brani

Sei alla ricerca di un nuovo servizio streaming musicale dove averne bocciato uno proprio qualche giorno fa? Tra le soluzioni migliori puoi affidarti ad Apple Music, il servizio di proprietà della casa di Cupertino che offre oltre 100 milioni di canzoni e più di 30 mila playlist.

Se devi ancora prendere una decisione, la prova gratuita di un mese potrebbe schiarirti le idee. Al termine sarai poi libero di scegliere se rinnovare a 9,99 euro al mese oppure disdire senza costi aggiuntivi.

Le caratteristiche chiave di Apple Music

I numeri li abbiamo già snocciolati prima: più di 100 milioni di brani e oltre 30 mila playlist. A rendere però ancora più completa l'offerta della piattaforma sono le funzionalità extra, come ad esempio l'audio spaziale e il testo che compare in tempo reale quando il brano è in esecuzione.

In aggiunta a ciò che la possibilità di ascoltare la musica su qualsiasi dispositivo della casa di Cupertino (e oltre), anche se non si è connessi a Internet. A chiudere il cerchio ci pensa poi il catalogo di musica classica più grande al mondo, un'autentica chicca per chi ama questo genere.

Tornando per un attimo al discorso riguardante i dispositivi, ti confermiamo che puoi ascoltare Apple Music su iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, HomePod, CarPlay, smartphone Android e PC. A loro si aggiungono poi PlayStation, Xbox, Smart TV LG e Samsung, Alexa, Google Nest e l'Home Sound System wireless Sonos.

Puoi attivare la prova gratuita di Apple Music per 1 mese tramite la pagina dedicata. Poco prima del rinnovo automatico, scegli poi se disdire o meno (la disdetta non richiede costi extra).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.