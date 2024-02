Oro digitale: Cardano punta a 1$ nel mezzo di una corsa al rialzo

La community di Cardano (ADA) si sta preparando per il rilascio del tanto atteso aggiornamento Chang. Questo potrebbe aiutare Cardano a raggiungere l'obiettivo previsto di 1,00 $.

Anche la fama di NuggetRush (NUGX) ha conquistato il settore delle criptovalute, registrando un importante upgrade al quinto round della sua prevendita. Ma NUGX può entrare a far parte delle migliori criptovalute del 2024? Sentiamo cosa hanno da dire gli altri investitori.

Cardano rimane volatile in mezzo all'entusiasmo per l'aggiornamento Chang

La prestazione di Cardano (ADA) nel 2024 non ha soddisfatto le alte aspettative che la maggior parte degli investitori aveva all'inizio dell'anno. Gli altcoin hanno vissuto una fase rialzista alla fine del 2023. Cardano è balzato a 0,60 $ e molti investitori si aspettavano che il rialzo continuasse.

Nonostante ciò, Cardano (ADA) è sceso bruscamente, deludendo molti investitori con un calo della capitalizzazione di mercato di 4 miliardi di dollari da metà dicembre 2023. ADA è stata scambiata a 0,6057 $ il 2 gennaio. Il 16 gennaio è scesa dell'11,5% a 0,5357 $, per poi scendere del 12,9% a 0,4665 $ il 25 gennaio. Il 10 febbraio ADA ha poi recuperato il 18,1% a 0,5514 $.

Cardano (ADA) potrebbe balzare a 0,70 $ quando gli aggiornamenti Chang saranno attivi. Gli aggiornamenti Chang daranno il via al periodo di bootstrapping del suo modello di governance. Questo porterà all'era della governance decentralizzata di Cardano (ADA), cambiando in modo significativo il modo in cui la rete investe nel modello di governance.

NuggetRush: combinare i recenti sviluppi di P2E in un'avventura mineraria

NuggetRush (NUGX) è una rete di gioco di criptovalute in cui le divertenti sfide dell'estrazione di risorse si combinano con le ricompense del gioco. Offre un'esperienza di estrazione completa in cui diventi un imprenditore, vendendo le risorse estratte su un marketplace P2P. NuggetRush (NUGX) si distingue per aver portato l'esperienza di estrazione mineraria sulla rete Ethereum, permettendo agli utenti di tutto il mondo di usufruire dei suoi vantaggi.

Non puoi andare avanti in NuggetRush (NUGX) senza l'aiuto dei personaggi NFT. Questi personaggi vanno dai minatori esperti ai manager d'impresa competenti. Hai bisogno della giusta combinazione di lavoratori qualificati e attrezzature per costruire una solida attività mineraria. Il mercato del gioco è completamente attivo e facilita il trasferimento di questi asset.

Questi asset possono essere acquistati dalla riserva del gioco o da altri giocatori. L'acquisto di NFT potenziati da altri giocatori aumenterà notevolmente la tua efficienza di estrazione. Inoltre, puoi fare staking dei tuoi asset NFT per un periodo fisso in cambio di un APY fino al 20%.

NuggetRush (NUGX) ha venduto oltre 179 milioni di token mentre si avvicina la fase finale della sua ICO blockchain. Gli analisti sostengono che la vendita di token di NUGX rappresenti una crescente FOMO attorno alle sue avventure minerarie.

Dopo aver raccolto l'80% di interesse dalla prevendita di NuggetRush (NUGX), alcuni investitori sostengono che potrebbe diventare uno dei progetti NFT più popolari. Oggi NUGX è quotata a 0,018 $ al quinto round della prevendita. Il prezzo salirà del 20% a 0,020 $. La quotazione del token NUGX porterà a un successivo aumento di prezzo.

