ORIGINALI Havaianas donna SOLO 10€ per iniziare la bella stagione!

Sei ufficialmente pronta a dare il via alla stagione di spiaggia, mare, aperitivi in compagnia, vacanze, sole e relax? Come darti torto! Per celebrare l'imminente arrivo delle temperature miti, regalati le originali e iconiche infradito Havaianas Slim da donna, oggi a soli 10,99€ su Amazon.

In assoluto il modello più venduto sull'intera piattaforma, queste infradito si distinguono per lo stile e soprattutto per la loro longevità: una volta acquistate durano praticamente per sempre! Scopri le loro caratteristiche e perché dovresti immediatamente averle ai tuoi piedi.

Lo stile unico del marchio Havaianas in un connubio di comfort e praticità

Con la loro suola antiscivolo e la comprovata resistenza all'acqua, le infradito Havaianas Slim da donna sono il modello perfetto per l'estate. Potrai utilizzarle per andare in spiaggia ma anche in piscina, perché l'antiscivolo è studiato appositamente per non lasciarti scivolare su pavimentazioni bagnate o piastrelle. Sono moltissimi i colori fra i quali poter scegliere: dal classico Steel Gray al più eccentrico Rose Gold, fino al Viola e al verde oliva. Tuttavia, per approfittare di questo prezzo promo, il nostro consiglio di oggi è di acquistarle nel loro colore Steel Gray!

I vantaggi delle Havaianas sono innumerevoli: comode, resistenti, leggere, resistenti al calore, antiscivolo e resistenti all'acqua. Dimentica l'orribile sensazione di dimenticare le infradito al sole e mettere il piede in una plastica bollente: con queste ciabatte speciali non accade!

Approfittane subito e spendi solamente 10,99€ per questo modello specifico di Havaianas Steel Grey su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.