ORICO Adattatore USB C 4 in 1: ora su Amazon IN SCONTO con coupon e codice promozionale

Gli adattatori sono quasi considerabili i salvagente della tecnologia moderna, che teniamo sempre pronti per entrare "in azione" nel momento del bisogno, per emergenza o per comodità personale. Ne esistono di svariati tipi, ma al giorno d'oggi quelli più comuni sono quelli per le porte USB, che svolgono il compito ti trasformare una USB classica in una USB type C e viceversa, e che soprattutto aumentano il numero di porte a nostra disposizione. Oggi vi parliamo proprio dell'ultima categoria citata, che trasformerà la vostra porta USB-C in 4 USB 3.0: l'adattatore ORICO 4 in 1.

Se necessitate di un prodotto di questo tipo, sappiate che da oggi è in offerta su Amazon proprio l'adattatore ORICO 4 in 1 da USB-C a USB a soli 10,79€ con il 10% di sconto applicando il coupon, al quale potrete aggiungere anche il codice promozionale per avere un ulteriore 50% di sconto e pagare in totale solo 5,39€!

Adattatore ORICO 4 in 1: praticità e comodità

Si tratta di un adattatore da USB-C ad USB classico, dalle dimensioni contenute, che potrete portare tranquillamente in qualsiasi zaino o borsetta. Come abbiamo detto, sdoppierà la vostra porta USB Tipo C in 4 porte USB classiche 3.0, che potrete utilizzare tutte contemporaneamente.

Lo spettro di compatibilità di questo prodotto è molto ampio, dato che potrete utilizzarlo con PC, MacBook, chiavette USB, console di vario genere e così via. Retrocompatibile con USB 1.0 e 2.0, questo adattatore ORICO 4 in 1 offre 5 Gbps di trasferimento dati stabile, 10 volte più veloce delle USB 2.0.

