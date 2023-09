Oral-B e Alexa: la vostra igiene orale e il vostro intrattenimento IN SCONTO del 56% su Amazon

Oral-B è un'azienda leader nel settore dell'igiene orale. Un brand che negli anni si è guadagnata la fiducia dei consumatori e dei dentisti. Prodotti di estrema qualità e sempre intuibili e accessibili all'uso, sempre dotati di tecnologie all'avanguardia che li rendono tra i top di gamma in assoluto e, in questo specifico caso parliamo di un top di gamma senza alcun dubbio. Lo spazzolino elettrico Oral-B viene proposto su Amazon al 56% di sconto ma, e qui arriva la vera chicca di questa offerta, insieme ad esso riceverete Alexa Echo in omaggio, per un prezzo finale di 119,99€.

Oral-B e Amazon collaborano: spazzolino elettrico + Alexa in sconto del 56%

Questa collaborazione ha davvero dell'incredibile. Molto interessante la scelta di offrire, insieme allo spazzolino elettrico anche un Amazon Alexa Echo Pop. Lo spazzolino monta una rivoluzionaria tecnologia magnetica che offre la migliore pulizia di Oral-B di sempre, per una sensazione di pulito purificante professionale e un'incredibile esperienza di spazzolamento delicato. Display interattivo con tutte le informazioni utili e necessarie per monitorare la propria igiene orale, il tutto con l'esclusiva testina tonda che garantisce delle gengive più sane e denti più bianchi e puliti.

Associato a tutto questo vi è, come detto, Amazon Alexa Echo Pop: l'altoparlante bluetooth dalle dimensioni compatte, offre un suono ricco ed è ideale per stanze da letto e spazi ridotti così come ha la possibilità di impostare timer, controllare il meteo, leggere le notizie e tutte le funzionalità che possono essere installate e inizializzate.

Non perdete, dunque, l'occasione di sfruttare questa proposta e quest'offerta che prevede Oral-B e Amazon Alexa Echo Pop in sconto del 56% a 119,99€ al fronte del prezzo iniziale di 274,98€. Igiene orale e intrattenimento ad un prezzo vantaggioso, approfittatene!

